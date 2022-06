Cara Khusus Austin Butler Bertransformasi Menjadi Elvis Presley

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film biopik tentang musisi berjuluk Raja Rock and Roll, Elvis baru saja rilis di bioskop Indonesia. Film Elvis sebelumnya sempat tayang perdana di ajang bergengsi Cannes Film Festival.Di Cannes, film yang digarap oleh sutradara Baz Luhrmann tersebut berhasil menarik perhatian para penonton, sampai-sampai berhasil mendapatkan tepuk tangan alias standing ovation selama kurang lebih 12 menit.Menuai banyak pujian tentu membuat sang pemeran Elvis Presley, Austin Butler merasakan adanya kebanggaan terhadap diri sendiri. Melansir dari Entertainment Weekly, reaksi positif dari penonton serta kritik menaikkan kesempatan Butler memenangkan penghargaan piala Oscar, tetapi dirinya justru lebih senang jika dengan reaksi dari keluarga Presley sendiri."Aku ingin membuat Priscilla (istri Elvis Presley) bangga dan mengapresiasi dia dan keluarganya," ujar bintang Once Upon a Time in Hollywood itu.Memerankan Elvis Presley dari awal kariernya sampai akhir menjadi tantangan bagi Butler. Film Elvis sendiri bukan pertama kalinya hidup sang pelantun lagu "Can't Help Falling in Love" diceritakan melalui media layar lebar, sehingga banyak referensi yang dapat Butler jadikan contoh, namun dirinya memilih untuk mencari gayanya sendiri."Tujuan besarku sejak awal bukanlah menjadi karikatur dirinya. Ada begitu banyak orang di luar sana yang memiliki suara Elvis mereka sendiri, dan kau menyadari bahwa kebanyakan dari mereka adalah karikatur, cara mereka mengerucutkan bibir atau mereka memperdalam suara mereka lebih dalam daripada suaranya sebelumnya," jelas Butler."Bagiku, ini hanyalah bagaimana mencoba untuk mencari tahu siapa dia sebagai seorang pria, untuk memanusiakan dia dan terhubung dengannya pada tingkat itu," lanjutnya.Bukan main, akting Austin Butler sebagai Elvis Presley bahkan memikat perhatian aktor senior Tom Hanks, yang berperan sebegai Colonel Tom Parker di film ini. Hanks bahkan mengakui dirinya menonton rekaman audisi Butler sebanyak empat kali."Tidak perlu dipertanyakan lagi, aku tidak perlu menonton versi orang lain," pungkas Hanks.