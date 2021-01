Song Hye Kyo Bakal Main Drakor Garapan Penulis Descendants of The Sun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Song Hye Kyo, pemeran utama dalam Drakor (Drama Korea) Descendants of The Sun (DOTS) bakal main Drakor terbaru. Ia bersatu kembali dengan penulis skenario DOTS, Kim Eun Sook.Song Hye Kyo dan Kim Eun Sook telah menjalani kerja sama dalam Drakor Descendants of the Sun di tahun 2016 silam. Pada Drakor DOTS, Song Hye Kyo berpasangan dengan Song Joong Ki.Kabar Song Hye Kyo bakal main di drama baru ini dikonfirmasi dari pihak Studio Dragon dan juga Hwa & Dam Pictures. Mantan istri Song Joong Ki ini diumumkan sebagai pemeran utama wanita.Drama ini akan diproduksi bersama oleh Hwa & Dam Pictures dan Studio Dragon. Saat ini, sedang dalam tahap casting dan syuting akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021."Song Hye Kyo akan membintangi drama baru penulis skenario Kim Eun Sook sebagai pemeran utama wanita," tutur pihak Hwa & Dam Pictures dilansir dari Soompi.Rencananya, Drakor terbaru Song Hye Kyo ini bakal tayang paling lambat akhir tahun 2021 atau paling lambat di awal tahun 2022.Sementara itu, Drakor ini disutradarai oleh Ahn Gil Ho. Ia merupakan sutradara andalan yang pernah menyutradarai sejumlah drama hebat. Di antaranya, Drakor Stranger, Forest of Secrets, Memoris of Alhambra, Watcher, dan Record of Youth.(ELG)