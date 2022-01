Spider-Man: No Way Home Gagal Masuk Nominasi BAFTA 2022, Ini Alasannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kronologi Spider-Man: No Way Home tak masuk nominasi BAFTA 2022

Jakarta: Film superhero Spider-Man: No Way Home gagal masuk nominasi British Academy Film Awards ( BAFTA ). Pasalnya, film ini terhambat masalah submisi.Menurut BAFTA, Sony Pictures Entertainment tidak mengirimkan atau mengunggah film tersebut ke portal submisi BAFTA View. Alasannya, potensi pembajakan karena Spider-Man: No Way Home belum dirilis di beberapa wilayah.BAFTA View merupakan portal streaming khusus yang dibuat BAFTA agar memudahkan para anggotanya memberikan hak suara (vote) secara daring. Portal ini diperkenalkan pada 2020.Dilansir dari Antara, tahun ini menandai pertama kalinya BAFTA tidak mengizinkan distributor film mengirim DVD screener untuk proses submisi.Awalnya, Spider-Man: No Way Home mendapatkan jadwal submisi di platform tersebut pada 30 Desember 2021. Proses pemungutan suara putaran pertama hanya tersedia dalam waktu empat hari dan ditutup pada 3 Januari 2022.Dalam platform BAFTA View, pada 10 Januari 2022, tertulis bahwa Spider-Man: No Way Home tersebut tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk penghargaan film 2022 dan tidak memenuhi syarat untuk masuk."Sebagaimana diuraikan dalam peraturan kami, semua film harus tersedia untuk anggota di BAFTA View sebelum pemungutan suara putaran satu ditutup untuk memastikan keadilan dan kesetaraan untuk semua judul. Film No Way Home ini tidak disediakan oleh distributor," tulis BAFTA.Baca: Tom Holland Ajak Penggemar Cilik Terbang Ala Spider-Man Menurut Deadline, Spider-Man: No Way Home menjadi satu-satunya film box office yang tidak masuk di BAFTA View untuk musim penghargaan BAFTA tahun ini.Sebagai perbandingan, film Eternals muncul di platform BAFTA View sebelum rilis Disney+ pada 12 Januari 2022 dan The Matrix Resurrections juga muncul meskipun baru tersedia di layanan streaming HBO Max untuk wilayah Amerika Serikat.Sejak dirilis pada 15 Desember 2022, Spider-Man: No Way Home telah meraup USD1,5 miliar atau sekitar Rp21,4 triliun secara global hingga saat ini.