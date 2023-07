YoonA dan Junho Ciuman di Episode Baru ‘King the Land’, Rating Langsung Meroket

First Kiss YoonA dan Junho di 'King the Land'. Foto: JTBC

(SUR)

Jakarta: Episode delapan drama Korea ‘King the Land’ menampilkan adegan ciuman pertama YoonA SNSD dan Lee Junho 2PM . Rating episode tersebut meroket hingga capai 12,3 persen.Drama komedi romantis yang dibintangi dua artis papan atas ini selalu menjadi perbincangan warganet di setiap penayangan episode terbarunya. Terutama di episode delapan yang tayang pada Minggu, 9 Juli lalu.Pasalnya pada episode tersebut, adegan yang ditunggu-tunggu penonton akhirnya muncul juga. Cheon Sa Rang (YoonA SNSD ) dan Gu Won (Junho 2PM) berciuman untuk pertama kalinya. Adegan tersebut menjadi semakin romantis dengan latar hujan yang mengguyur keduanya.Melansir Soompi, episode kedelapan ini mencetak rating nasional rata-rata 12,3 persen. Angka itu menandai rekor baru bagi ‘King the Land’ sejak tayang perdana pada awal Juni lalu.Penggalan adegan romantis itu diunggah dalam Instagram @jtbcdrama. Penggemar lantas memenuhi kolom komentar dengan reaksi positif.“THANK YOU FOR MAKING US HAPPY. JUNHO YOUR WAITING FOR 14 YEARS WAS PAD,” ujar @mustyka263_“Ini adegan ciuman paling cantik dan emosional yang pernah saya lihat!,” puji @hoangnhi_86.“Ciuman terbaik dan pasangan terbaik. Chemistry mereka sangat gila,” tulis @sellyshy.“Nah ini kan yang ditunggu adegannya. Menunggu BTS-nya (behind the scene-nya) hahahaha,” tulis @dwi_afentri.‘King the Land’ merupakan serial drama Korea Selatan yang tayang pada Sabtu dan Minggu. Drama ini bercerita tentang pewaris kaya bernama Gu Won yang menjalankan bisnis perhotelan.Gu Won lalu bertemu dengan Sheon Sa Rang yang merupakan pegawai hotelnya. Mereka berdua memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Namun, cinta kelamaan muncul di antara keduanya.Jalan cerita yang cenderung ringan dan lucu membuat drama ini banyak ditonton masyarakat. Selain itu, chemistry antar kedua pemeran utamanya menjadi bagian paling dicintai oleh penonton.