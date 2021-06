Law School dan Sell Your Haunted House Berakhir dengan Rating Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea Law School yang tayang di JTBC dan Sell Your Haunted House yang tayang di KBS 2TV telah tamat. Keduanya berakhir dengan rating yang tinggi.Dilansir dari Soompi, drama Law School berakhir dengan peringkat yang stabil. Tepatnya, menghasilkan angka rata-rata nasional 6,1 persen untuk seri finalnya sendiri.Law School menceritakan tentang perkara hukum. Ketika suatu insiden suram terjadi di suatu sekolah yang bergengsi, keadilan hukum pun diuji oleh seorang profesor hukum yang tangguh dan murid-muridnya yang ambisius.Profesor di sekolah hukum ternama itu bertemu siswa dengan karakter berbeda-beda. Mereka pun menghadapi kasus yang sulit. Mulai dari rasa tidak suka, saling curiga, hingga saling percaya dan bekerja sama. Drama ini dibintangi Kim Myung Min, Ryu Hye Young, Kim Bum, dan Lee Jung Eun.Sedangkan Sell Your Haunted House, mencapai jumlah penonton yang relatif stabil untuk seri terakhirnya. Berdasarkan data Nielsen Korea, episode terakhir drama ini mencetak peringkat nasional rata-rata 4,3 persen dan 5,5 persen untuk dua bagiannya.Drama ini menceritakan tentang agen real estat dan penipu yang bekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari rumah berhantu. Jang Nara berperan sebagai Hong Ji Ah, pengusir hantu pemarah dan bos dari Daebak Real Estate.Personel grup band CNBLUE, Jung Yong Hwa, berperan sebagai karakter Oh In Bum yang merupakan penipu yang tidak percaya pada hantu. Tetapi, ia berpura-pura menjadi pengusir hantu untuk mencari nafkah.Kemudian, drama karya sutradara Park Jin Suk ini dimainkan oleh pemeran utama yang namanya populer di dunia drama Korea, yakni Jang Nara. Peraih penghargaan Outsanding Korean Actress (drama The Last Empress) dalam Seoul Drama Awards 2019 ini menampilkan sisi lain yang tak pernah terlihat.Di sisi lain, drama My Roommate Is a Gumiho yang tayang di tvN mencetak rating nasional rata-rata 4,3 persen untuk episode terbarunya. Drama ini juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran, terutama untuk pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, mencetak peringkat nasional rata-rata 2,6 persen.(ELG)