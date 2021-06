Kim Min Gwi Positif Covid-19, Syuting Drakor Nevertheless Tetap Jalan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drama Korea Nevertheless akan segera tayang di JTBC. Namun, salah satu pemainnya, aktor Kim Min Gwi, dinyatakan positif covid-19."Aktor Kim Min Gwi, yang merupakan bagian dari Nevertheless, sebelumnya mengisolasi diri setelah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang mengidap covid-19 dan baru-baru ini dinyatakan positif terkena virus," ungkap pihak drama dikutip dari Soompi.Seluruh kru dan pemain lainnya pun segera menjalankan pemeriksaan kesehatan terkait covid-19. Hasilnya, merek semua dinyatakan negatif dari virus corona baru itu."Kami saat ini mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah, dan syuting akan dilanjutkan sesuai jadwal," jelas mereka.Drama Nevertheless sendiri diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama romantis ini dibintangi oleh Han So Hee sebagai Yoo Na Bi, seorang wanita yang tidak percaya pada cinta tetapi masih ingin berkencan. Ada juga Song Kang yang berperan sebagai Park Jae Uhn, seorang pria yang tidak ingin berkencan tetapi masih ingin memiliki teman kencan.Aktor Kim Min Gwi muncul dalam berbagai karya. Dua di antaranya ialah L.U.C.A.: The Beginning dan Kingdom: Ashin of the North.Pada drama Nevertheless, Kim Min Gwi mengambil peran Nam Gyu Hyun, teman sekelas Yoo Na Bi yang populer karena ketampanan dan kepribadiannya yang cerah tetapi tertutup dalam hal berkencan. Nevertheless akan tayang perdana pada 19 Juni 2021 pukul 23:00 KST.(ELG)