Emily Blunt Sempat Takut Perankan Tokoh Mary Poppins

Emily Blunt mendapat kepercayaan untuk memerankan karakter Mary Poppins dalam film terbaru Mary Poppins Returns. Aktris yang memerankan pengasuh ajaib tersebut mengakui bahwa meskipun ia "suka" dengan peran itu, ia menganggap Mary Poppins lebih dari sekedar ajaib.Pada acara The Late Show with Stephen Colbert, Stephen mengatakan bahwa Mary Poppins cukup menyeramkan."Yah, menurutku dia menyeramkan. Mengambil alih rumah, menggantikan figur ayah, kemudian dia keluar dari sana," ujar Blunt seperti dilansir dari Digital Spy.Di sisi lain, bintang film The Girl on the Train itu mengaku takut mengambil peran tersebut."Ketika Rob Marshall (sutradara) menghubungiku tentang peran ini dia memberikan pesan tersembunyi," katanya."Jadi aku menghubunginya kembali dan ketika dia mengucapkan nama Mary Poppins aku pun langsung berpikir 'Wow'. Aku dipenuhi dengan campuran dua emosi, yang pertama aku jelas sangat bersemangat, tetapi aku juga dilanda rasa takut karena Mary sangat ikonik, dan Julie Andrews juga sangat ikonik.Mary Poppins Returns mulai tayang di bioskop Inggris pada 21 Desember 2018 dan pada Hari Natal di Amerika Serikat.