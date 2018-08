Crazy Rich Asians Unggul di AS, Ant-Man and The Wasp Unggul di Tiongkok

Film Crazy Rich Asians dari Warner Bros masih unggul di box office Amerika hingga akhir pekan kedua penayangan. Selama tiga hari hingga Minggu, 26 Agustus 2018, film drama komedi ini menambah pendapatan kotor USD25 juta dari pasar AS-Kanada saja dan USD6 juta dari negara-negara lain.Menurut catatan Box Office Mojo dan comScore, total pendapatan kotor untuk film ini telah mencapai USD83,9 juta atau sekitar Rp1,22 triliun dari 19 negara. Film ini tidak atau belum dirilis di Indonesia.Ant-Man and the Wasp dari Walt Disney, yang mana telah dirilis perdana delapan pekan lalu, meraup pemasukan tambahan USD71 juta dari pasar internasional selain AS-Kanada selama akhir pekan terakhir. Capaian besar tersebut datang dari bioskop Tiongkok, yang baru saja merilis film superhero ini pada 24 Agustus 2018. Sebagian besar negara lain telah merilis filmnya pada awal Juli.Dengan tambahan itu, pemasukan kotor untuk Ant-Man and the Wasp mencapai USD544,5 juta atau sekitar Rp7,9 triliun dari 50-an negara.Selain dua film di atas, film yang unggul di box office dunia adalah The Meg dari Warner Bros, yang dirilis di 60-an teritori sejak awal sampai akhir Agustus. Pada akhir pekan terakhir, film ini meraup pemasukan tambahan USD45 juta dari 60-an negara. Total pemasukan kotor mencapai USD408 juta atau sekitar Rp5,97 triliun.Film-film lain yang masih punya performa lumayan di box office dunia pada akhir pekan terakhir yaitu Mission: Impossible - Fallout (Paramount) dengan USD21 juta dan Hotel Transylvania 3 (Sony) dengan USD20 juta.Delapan film lain yang pemasukan USD10 juta sampai USD14 juta pada akhir pekan terakhir adalah Mamma Mia! Here We Go Again, Big Brother, The Equalizer 2, Alpha, Christpher Robin, Mile 22, The Happytime Murders, dan BlacKkKlansman.(ELG)