Perilisan Film Animasi Terbaru Studio Ghibli Ditunda

Studio Ghibli menunda jadwal rilis untuk film terbaru arahan maestro animasi Hayao Miyazaki, How Do You Live? atau Kimi-tachi wa Do Ikiru ka. Alasannya, Hayao dan tim masih butuh waktu produksi lebih lama untuk melakukan sesuatu yang belum bisa mereka lakukan dalam proyek-proyek sebelumnya.Seperti dilaporkan Anime News Network, kabar ini diungkap produser Toshio Suzuki dalam acara promosi bukunya Minami no Kuni no Kanyada pada Minggu, 5 Agustus 2018. Toshio menyebut bahwa film How Do You Live? akan dirilis dalam tiga sampai empat tahun ke depan.Menurut Toshio, proyek film panjang Hayao ini sudah berjalan dua tahun, dihitung sejak Hayao menggambar storyboards pada Juli 2016. Saat itu, Hayao mengajukan proyek ini ke studio, tetapi belum mendapat lampu hijau.Proyek tersebut diajukan Hayao setelah dia tidak puas dengan hasil akhir Kemushi no Boro, film animasi pendek arahannya yang dikerjakan dengan teknik CGI (biasanya Hayao mengerjakan dengan teknik animasi tradisional). Ini adalah film pendek yang digarap Hayao dalam masa istirahatnya dari aktivitas studio.Judul Kimi-tachi wa Do Ikiru ka diambil Hayao dari buku cerita terbitan 1937 karya Genzaburo Yoshino. Menurut Hayao, dalam wawancara dengan Anime News Network pada Oktober 2017, buku tersebut punya makna mendalam bagi tokoh protagonis dalam filmnya.Kisah dalam buku Yoshino berpusat pada pria bernama Koperu dan pamannya. Lewat perkembangan spiritual Koperu, buku membahas bagaimana hidup sebagai manusia.Tahun lalu, Studio Ghibli secara terbuka merekrut para animator muda untuk terlibat dalam proyek film panjang arahan Hayao. Mereka merekrut animator karena beberapa rekan kerja penting sudah meninggal. Saat itu, proyek ini diharapkan dapat selesai saat Olimpiade 2020. Dengan perkembangan terbaru ini, How Do You Live? baru akan dirilis pada 2021 atau 2022.How Do You Live? akan menjadi film panjang ke-12 garapan Hayao sebagai sutradara. Film terakhir adalah The Wind Rises (2013), sebelum Hayao memutuskan beristirahat karena persoalan usia.(ASA)