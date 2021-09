Mawar de Jongh Antusias Film SIN Extended Version Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mawar De Jongh antusias film SIN Extended Version kembali tayang menemui pemirsanya. Apalagi, banyak hal baru yang tidak ditayangkan di edisi sebelumnya.Film SIN sebelumnya sudah tayang pada 2019. Sedangkan SIN Extended Version tayang di layanan streaming KlikFilm sejak 3 September 2021. Di versi extended, Herwin Novianto selaku sutradara menghadirkan sejumlah adegan baru."Bagi penggemar film SIN, pasti penasaran ingin melihat adegan-adegan baru dalam film SIN Extended ini. Kurang lebih ada 25 persen penambahan adegan di film ini," kata Herwin Novianto dalam keterangan tertulisnya.Hal senada juga disampaikan pemeran Metta dalam film SIN, Mawar De Jongh dan lawan mainnya, Bryan Domani. Mereka berharap versi baru film SIN juga diminati penikmat film Indonesia."Senang banget, SIN Extended version tayang. Karena, ada beberapa scene yang bisa kita tonton yang belum ada di film SIN kemarin. Semoga teman-teman suka dengan filmnya dan memberi kesan baik kepada para penonton," kata Mawar De Jongh."Sudah tidak sabar ingin melihat reaksi-reaksi orang saat menonton film SIN Extended ini. Soalnya aku juga belum tahu adegan-adegan apa saja yang baru di film ini," ucap Bryan.Selain menghadirkan adegan baru, SIN Extended Version menyuguhkan soundtrack film anyar di lagu "Sekarang Kau Bilang Sayang" yang dinyanyikan Joceline. Joceline pun bersyukur sekaligus kaget single debutnya langsung jadi soundtrack film."Enggak nyangka sih, I personally really like this song karena menurutku lagu ini realistic banget and easy listening juga jadi enak untuk didengerin saat lagi santai-santai or even lagi galau," kata Joceline.(ELG)