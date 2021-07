Hospital Playlist 2 Drakor Terbaik Selama 5 Minggu Berturut-turut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hospital Playlist 2 menjadi drama Korea terbaik menurut Good Data Corporation. Bahkan, menjadi drama yang paling menarik perhatian penonton selama lima minggu berturut-turut.Dilansir dari Soompi, Good Data Corporation menentukan peringkat drama setiap minggu dengan mengumpulkan data. Mulai dari artikel berita, unggahan blog, komunitas online, video, hingga media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.Selain itu, tak hanya Hospital Playlist 2 yang menduduki puncak untuk drama paling menarik. Namun, pemain drama ini juga berada di peringkat 10 besar sebagai aktor yang paling menarik perhatian. Mereka adalah Jo Jung Suk dan Yoo Yeon Seok.Sedangkan drama The Devil Judge, naik ke posisi dua dalam peringkat drama minggu ini. Aktornya juga mendominasi peringkat pemeran, yakni Ji Sung, Jinyoung GOT7, dan Kim Min Jung.Di sisi lain, You Are My Spring berada di urutan ketiga. Sedangkan drama Nevertheless menempatkan posisi kelima dalam daftar drama terbaik.Berikut ini daftar lengkap 10 drama teratas yang paling banyak menarik perhatian penonton pada minggu keempat bulan Juli 2021.1. Hospital Playlist 22. The Devil Judge3. You Are My Spring4. The Penthouse 35. Nevertheless6. Love (Ft. Marriage and Divorce) 27. Monthly Magazine Home8. Racket Boys9. At a Distance Spring is Green10. Voice 4Sementara itu, berikut ini daftar 10 aktor drama terpoopuler menurut Good Data Corporation.1. Ji Sung (The Devil Judge)2. Jinyoung (The Devil Judge)3. Kim Min Jung (The Devil Judge)4. Seo Hyun Jin (You Are My Spring)5. Song Kang (Nevertheless)6. Kim Dong Wook (You Are My Spring)7. Jo Jung Suk (Hospital Playlist 2)8. Han So Hee (Nevertheless)9. Yoo Yeon Seok (Hospital Playlist 2)10. Kim Ji Suk (Monthly Magazine Home)(PEN)