Lima Film tentang Cinta Manusia dan Makhluk Dimensi Lain

Asmara dua insan dari dunia berbeda beberapa kali diangkat ke layar kaca. Seperti memberikan nuansa dan bumbu cerita yang berbalik dari kisah romansa antar manusia, film dengan kisah cinta insan beda dunia menawarkan sensasi sentimentil antara manusia dan karakter yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari.Cerita cinta yang diangkat pun tak luput dari pertemuan yang tidak sengaja dan rasa ingin tahu lebih dalam. Lima rekomendasi Medcom.id berikut diambil dari beberapa kisah cinta yang diangkat dari dua dunia berbeda.Shape of Water menceritakan kisah cinta antara manusia dan spesies monster yang disadur dari novel karya Guillermo del Toro. Diceritakan seorang perempuan tunarungu bernama Elisa Esposito tanpa sengaja bertemu dengan sosok monster amfibi yang dibawa Kolonel Richard Strickland dari sungai Amerika Selatan.Elisa yang bekerja pada shift malam di Occam Aerospace Research Center, tempat monster mafibi tersebut disimpan melakukan interaksi melalui bahasa isyarat Amerika. Keduanya semakin dekat ketika Elisa kerap memberikan sarapan telur rebus dan memperkenalkan monster dengan musik hingga akhirnya timbul benih cinta di antara kedua insan beda dunia tersebut.Cinta mereka diuji ketika monster tersebut akan dibedah oleh Kolonel Richard. Elisa bersama kedua rekannya, Giles dan Zelda berusaha menyelamatkan monster dari niat kolonel untuk membedah spesies monter tersebut. Sampai pada menit terakhir, Elisa ikut tertembak tetapi disembuhkan oleh monster yang mencintainya. Sang monster memang terkena luka saat diserang Kolonel Richard sebelum akhirnya berhasil menghabisi sang kolonel. Namun, ia berhasil menyembuhkan diri dan memulihkan luka pada leher Elisa dan mengubahnya menjadi insang.Keduanya pun melarikan diri bersama ke dasar laut.Film ini disutradarai langsung oleh sang penulis novel Guillermo del Toro. Beberapa aktor yang terlibat dalam film ini antara lain Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg dan Octavia Spencer.Shape of Water didistribusikan oleh Fox Searchlight Pictures dan dirilis secara terbatas dalam tiga waktu berbeda. Perdana dilepas dalam Festival Film Venesia pada 31 Agustus 2017, lalu di Amerika Serikat pada 8 Desember 2017 dan kembali dirilis di Amerika Serikat pada 22 Desember 2017.Seorang pemuda bernama Lars Lincstrom dikenal pendiam dan cenderung menghindar untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Pemuda piatu ini tinggal bersama kakaknya, Gus yang telah berumah tangga.Suatu ketika Lars yang tampak kesepian membeli sebuah boneka perempuan. Ia menamainya Bianca.Kehadiran Bianca memengaruhi sikap Lars. Lars kemudian memperkenalkan Bianca kepada orang-orang di sekitarnya termasuk Gus dan istrinya, Karin.Di samping mengucilkan Lars, beberapa orang di sekitarnya justru memperlakukan Bianca layaknya manusia biasa untuk bisa menyembuhkan sikap Lars yang kaku dan memiliki masalah dalam bersosialisasi.Lars dan Bianca menjalani hubungan mereka layaknya pasangan kekasih. Sementara itu, ada perempuan lain bernama Margo yang memang jatuh hati pada Lars, tetapi rasa cintanya tak ditanggapi oleh Lars.Pada akhir cerita Lars harus berpisah dengan Bianca dan memberikan ciuman perpisahan.Lars and the Real Girl disutradarai oleh Craig Gillespie. Selain Ryan Gosling sebagai tokoh utama, aktor yang terlibat dalam film dengan genre drama komedi ini menggandeng Emily Mortimer, Paul Schneider, Kelli Garner, dan Patricia Clarkson.Film ini didistribusikan oleh Metro-Goldwyn-Mayer dan dilepas resmi dalam dua waktu berbeda yakni dalam Toronto International Film Festival 2007 pada 16 September 2007 dan Amerika Serikat pada 12 Oktober 2007.Hampir serupa dengan kisah cinta Shape of Water, Warm Bodies menceritakan rasa cinta yang dialami oleh sosok zombie ketika bertemu sosok manusia perempuan. Hal ini bermula ketika Julie Grigio dan rombongan datang menuju daerah tempat tinggal para zombie untuk memasok stok persediaan medis.Pertempuran antara rombongan manusia dan zombie pun terjadi. Sampai pada suatu ketika zombie tersebut ditembak oleh kekasih Julie yang bernama Perry. Ia kemudian menyerang kembali dengan membunuh Perry dan memakan isi otak Perry. Hal ini tak diketahui oleh Julie. Otak Perry yang dimakan oleh zombie tersebut meningkatkan rasa cintanya pada Julie.Zombie tersebut menyelamatkan Julie dari buruan zombie lain dengan melumuri Julie sisa darah yang ada agar tetap aman. Julie yang merasa terkesan mulai percaya dengan zombie yang kemudian diberi nama R.Kisah cinta R dan Julie banyak diwarnai adegan berdarah dan teriakan bergemuruh dari kumpulan zombie.Di akhir cerita, Julie mendapati R berdarah saat terluka. Julie kemudian meyakinkan R bahwa ia adalah manusia seutuhnya dan dapat memulai kehidupan baru bersama Julie.Warm Bodies disutradarai oleh Jonathan Levine yang menyadur cerita dari kisah yang ditulis Isaac Marion. Beberap aktor yang tergabung dalam proyek film ini antara lain Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Rob Corddry, dan Dave Franco.Film ini didistribusikan oleh Summit Entertainment dan dilepas resmi dalam tiga waktu berbeda yakni di acara Rome Premiere pada 16 Januari 2013, Philippines Premiere pada 31 Januari 2013, dan di Amerika Serikat pada 1 Ferbuari 2013.Lain halnya dengan ketiga cerita di atas yang masih bersinggungan secara fisik dengan manusia, film HER menceritakan tentang kisah cinta manusia dan kekasih virtualnya yang berupa sistem operasi (OS). Theodore Twombly merupakan pria kesepian yang tertutup. Hidupnya terasa suram ketika ia bercerai dari istrinya Catherine, yang telah dikenalnya sejak kecil.Theodre lalu memberi sebuah OS dengan kecerdasan buatan. Ia meminta agar OS menggunakan suara perempuan dan menamainya Samantha.Theodore banyak berinteraksi dengan Samantha mulai dari cinta dan kehidupan. Dalam diskusi mereka, Samantha sempat menganjurkan Theodore untuk melakukan kencan buta agar dapat melupakan Catherine dan mendapatkan pengganti yang baru.Theodore semakin tertarik dan bergantung pada Samantha. Kedekatan hubungan Theodore dan Samantha memberikan energi postif bagi keduanya. Agar keduanya semakin intim secara fisik, Samantha menyarankan Theodore untuk mencari sosok manusia sebagai alternatif yakni Isabella yang distimulasi oleh Samantha sehingga Theodore dan Samantha dapat lebih dekat secara fisik.Ketertarikan Theodore pada Samantha bahkan meyakinkan dirinya untuk bisa menandatangani surat perceraian yang diajukan oleh Catherine.Hubungan Theodore dan Samantha terus berlanjut sampai suatu ketika Samantha harus mengucapkan salam perpisahan pada Theodore karena suatu hal yang terjadi pada sistemnya.HER merupakan film drama fiksi ilmiah romantis yang disutradarai oleh Spike Jonze. Film ini menggandeng aktor Joaquin Phoenix untuk beradu akting dengan Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde dan berdialog dengan Scarlett Johansson yang berperan sebagai sistem bernama Samantha.Film ini didistribusikan oleh Warner Bros. dan dirilis dalam dua waktu berbeda. HER perdana ditayangkan dalam New York Film Festival yang digelar pada 13 Oktober 2013 dan di Amerika Serikat pada 18 Desember 2013.Goblin merupakan serial televisi populer asal Korea Selatan. Kisah cinta dalam film ini terbilang menarik lantaran menceritakan asmara seorang manusia dan peri atau makhluk supernatural yang dikenal dengan sebutan goblin.Suatu ketika seorang pelajar SMA bernama Ji Eun-Tak merasa terpukul dengan kehidupannya yang begitu menyakitkan. Ia tinggal bersama keluarga bibi dari ibunya yang kerap bertindak jahat dan berlaku kasar. Ji Eun-Tak kemudian memanggil Kim Shin, goblin yang melindungi jiwa Ji Eun-Tak. Tugas Kim Shin adalah untuk melindungi Ji Eun-Tak dan mengabulkan segala permohonannya. Kim Shin menjadi peri goblin untuk Ji Eun-Tak karena ada satu kejadian masa lalu yang berhubungan dengan mendiang ibu Eun-Tak.Selain Kim Shin, rekan sesama peri yakni malaikat maut yang bertanggung jawab mengambil jiwa yang telah meninggal ikut memadu kasih dengan perempuan pujaannya, Sunny. Sunny merupakan seorang pemilik restoran tempat Eun-Tak bekerja paruh waktu.Ekspansi cerita pada beberapa episode terakhir semakin menarik ketika dikaitkan dengan drama kisah percintaan di masa lampau dalam dinasti Korea. Keempat lakon tersebut disebut saling bersinggungan dan memiliki masa lalu yang terikat.Film ini diarahkan oleh tiga sutradara berbeda yakni Lee Eung-bok (Ep. 1-16), Kwon Hyuk-chan (Ep. 5-16), dan Yoon Jong-ho (Ep. 3-16) berdasarkan naskah yang ditulis Kim Eun-sook. Aktor yang terlibat dalam film ini antara lain Gong Yoo, Kim Go-eun, Lee Dong-wook, Yoo In-na, dan Yook Sung-jae.Serial ini ditayangkan melalui stasiun tvN Korea sejak 2 Desember 2016 hingga 21 Januari 2017.(ELG)