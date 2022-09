Hugh Jackman Bakal Jadi Wolverine Lagi di Deadpool 3, Rilis 2024

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ?? pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

film pertama MCU dengan label dewasa alias rating R (restricted).

(SYN)

Jakarta: Hugh Jackman akan berakting dalam film Deadpool 3. Hal itu diumumkan oleh Ryan Reynolds , pemeran utama sekuel film itu, melalui media sosialnya.Dalam akun Twitternya, Ryan Reynolds mengungkapkan bahwa ia mengakui sekuel Deadpool vakum cukup lama. Sebagai informasi, Deadpool 1 tayang pada 2016 dan Deadpool 2 pada 2018."Saya harus benar-benar mencari jiwa saya yang satu ini. Penampilan pertamanya di MCU jelas perlu terasa spesial. Kita harus tetap setia pada karakter, menemukan kedalaman baru, motivasi, makna," ucap dia melalui video, Rabu, 28 September 2022.Ryan Reynolds mengungkapkan setiap Deadpool harus menonjol dan terpisah. Ini adalah tantangan luar biasa."Dan aku... aku tidak punya apa-apa. Ya, benar-benar kosong di sini. Dan menakutkan. Tapi kami punya satu ide," tutur dia.Kemudian, Hugh Jackman lewat di belakang Ryan Reynolds, yang naik tangga menuju lantai dua."Hei, Hugh, kamu ingin bermain Wolverine sekali lagi?" tanya Ryan Reynolds."Ya, tentu, Ryan," jawab Hugh Jackman.Video berakhir dengan lagu Whitney Houston "I Will Always Love You" dengan lirik yang diubah menjadi "I will always love Hugh" dan teaser "Coming Hughn". Logo Deadpool muncul, kemudian dengan cepat dipotong oleh cakar adamantium Wolverine.Deadpool 3 akan tayang di bioskop pada 6 September 2024. Ini adalah