Rihanna Jadi Pengisi Suara Film The Smurfs

Penyanyi Rihanna dikabarkan akan berperan sebagai pengisi suara di film The Smurfs Movie yang akan rilis pada tahun 2025. Pelantun lagu "Diamonds" itu berperan sebagai tokoh Smurfette.Paramount Pictures dan Nickelodeon telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengumumkan bahwa Rihanna yang akan memerankan tokoh Smurfette.“Atas nama studio kami dan mitra kreatif kami, kami sangat bersemangat untuk menemukan Smurfette kami di salah satu bintang yang paling dicintai di dunia,” kata Brian Robbins, presiden dan CEO Paramount Pictures.“Dengan daya tarik kreatif dan bakat musik Rihanna yang luar biasa, ada peluang besar untuk mengangkat batu ujian budaya alam semesta The Smurfs dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya," lanjutnya melansir Polygon.Diketahui Rihanna tidak hanya mengisi suara di tokoh Smurfette, Ia juga akan menulis dan membawakan musik asli untuk film animasi Untitled Smurfs.Rihanna sebelumnya pernah mengisi suara untuk fitur animasi Homes, yang meraup lebih dari USD380 juta di box office seluruh dunia. Rihanna juga pernah berakting sebelumnya di film Ocean's 8, Valerian and the City of a Thousand Planets, Battleship, dan Guava Island.Melansir Variety, The Smurfs merupakan film berdasarkan buku komik karya seniman Belgia Peyo, suku makhluk biru kecil ini sebelumnya menikmati franchise film modern di Sony Pictures, yang dimulai lebih dari satu dekade lalu.Film ini dijadwalkan tayang pada 14 Februari 2025.