Tiara Andini Tak Gugup Lagi Berkat Jefri Nichol

Menjelang penayangannya di bioskop, film My Sassy Girl merilis trailer. Adaptasi dari film asal Korea Selatan berjudul sama ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 23 Juni 2022.Selain My Sassy Girl, rumah produksi Falcon Pictures juga merilis dua film adaptasi dari Korea Selatan lainnya berjudul Hello Ghost dan Miracle In Cell No 7. Trailer ketiga film ini resmi dirilis bersamaan pada 26 Mei 2022.Film My Sassy Girl menceritakan sosok Gian yang seharusnya pergi ke rumah tantenya karena hendak dijodohkan. Namun sejak di stasiun hingga di dalam gerbong kereta, Gian terjebak dalam situasi harus mengurus gadis mabuk bernama Sisi hingga harus membawanya ke hotel.Sisi yang punya sisi muram akibat masa lalunya pun menemukan kebahagiaan setiap kali bersama Gian. Sayangnya Sisi selalu merasa ia tidak pantas berbahagia. Sementara Gian selalu berusaha menuruti kemauan Sisi demi bisa membawanya lepas dari kesedihan."Semoga ini menjadi sebuah film adaptasi yang menyenangkan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apresiasi yang positif dari penggemar film-film Korea dan pecinta film Indonesia," kata Frederica, produser Falcon Pictures dalam keterangan tertulisnya.Sebagai aktor yang sudah lebih dulu terjun di dunia akting, Jefri memuji Tiara Andini. Meski belum pernah berakting, jebolan Indonesian Idol itu cepat belajar."Aku senang banget sama Tiara karena kemauan dia buat belajar akting tinggi banget. Ini kan film pertama dia, jadi dia berusaha banget buat ngasih yang terbaik dan itu muncul dan keliatan pas selama syuting," kata Jefri Nichol.Mendapat sanjungan dari Jefri Nichol membuat Tiara tersipu malu. Tiara bersyukur bisa beradu akting dengan Jefri Nichol yang tak pelit membagi ilmu."Sebagai penyanyi, tentu aku sempat mengalami proses gugup di depan kamera. Namun, karena sering berhubungan dengan Kak Jefri, suasananya bisa melebur dan cair dengan sendirinya. Beruntung lawan main, semua pemeran dan tim terus memberikan dukungan untukku. Mereka sangat baik dan membantuku melewati proses pertamaku untuk main film," kata Tiara Andini.Selain Jefri Nichol dan Tiara Andini, flm yang skenarionya ditulis Titien Wattimena ini juga dibintangi oleh Raja Giannuca, Petrus Mahendra, Ibnu Wardani, Surya Saputra, Indy Barends, Ferry Salim, Aida Nurmala, Vonny Cornelia, Mahalini Raharja, Axel Mathew, Anrez Adelio, Dewa Dayana, Jaja Miharja, Maudy Efftonisa, Ence Bagus, dan Iyan Darmawan.