Cerita Aktor Jim Caviezel Tersambar Petir saat Perankan Yesus

Ada cerita menarik dalam proses syuting film The Passion of The Christ (2004) yang disutradarai oleh Mel Gibson.Film yang menceritakan penyaliban Yesus Kristus itu menyimpan segudang cerita dari balik layar. Salah satunya, adalah aktor Jim Caviezel yang berperan sebagai Yesus tersambar petir di lokasi syuting.Sambaran petir itu membuat proses syuting dihentikan beberapa waktu. Dilansir dari The Wall Street Journal, momen mengerikan sambaran itu terjadi dalam suasana syuting yang hening. Tiba-tiba suara kencang menggelegar di telinganya.Pandangan Caviezel mulai kabur, dan tak lama orang-orang berteriak histeris.Aktor Amerika Serikat kelahiran 26 September 1968 itu benar-benar mengalami tantangan yang luar biasa dalam syuting film ini, mulai mengalami dislokasi bahu, pneumonia, hipotermia, dan bahkan saat selesai syuting, dia menjalani operasi jantung.Caviezel mengalami pneumonia dan infeksi paru karena harus menjalani adegan penyaliban dengan kondisi hampir telanjang. Syuting dilakukan dalam kondisi angin dingin di Italia.Belum selesai sampai di situ, beberapa kecelakaan syuting pun terjadi. Salah satu aktor pemeran tentara Romawi memukul Caviezel secara tidak sengaja."Rasanya seperti angin menghempaskan Anda. Rasa perihnya sangat mengerikan hingga Anda tidak bisa bernapas," ujar Caviezel.Butuh dua setengah tahun bagi Caviezel untuk lepas dari trauma pengalaman syuting menjadi Yesus.The Passion of The Christ menjadi salah satu film adaptasi cerita Alkitab paling sukses dengan meraup pendapatan kotor USD612 juta atau sekitar Rp9 triliun. Angka itu sangat menggiurkan melihat biaya produksi film ini sebesar USD30 juta atau sekitar Rp448 miliar.Pada 2018, kabar tentang sekuel The Passion of The Christ sempat mencuat. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Mel Gibson terkait proyek itu."Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan yang akan mengejutkan penonton.""Ini luar biasa, tunggu saja," kata Caviezel.Sekuel ini disebut akan menjadi salah satu film terbesar dalam sejarah."Saya enggak akan memberi tahu bagaimana dia (Mel Gibson) mengerjakan ini.""Tetapi saya ingin memberi tahu: film yang akan dia garap akan menjadi film terbesar dalam sejarah. Sebagus itu," tukas Caviezel.