Christian Bale Akhirnya Mengenal MCU Setelah Bintangi Thor 4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor Christian Bale akhirnya kembali membintangi film superhero setelah sebelumnya memerankan Bruce Wayne alias Batman di trilogi The Dark Knight garapan sutradara Christopher Nolan. Kali ini, Bale main di film Thor: Love and Thunder sebagai karakter antagonis Gorr the God Butcher.Seperti yang diketahui, Thor: Love and Thunder merupakan film solo keempat dari karakter Thor yang merupakan bagian dari jagat Marvel Cinematic Universe (MCU).Dilansir dari Total Film, ternyata Christian Bale membeberkan bahwa dirinya secara pribadi tidak kenal dengan MCU sebelum tampil di Thor 4."Aku membacanya, dan orang-orang seperti, 'Oh, lihat ini! Dia bergabung dengan MCU!', Aku seperti, 'Aku melakukan apa? Aku tidak bergabung apa-apa, terima kasih', dan aku juga heran apa itu MCU?, aku perlu bertanya-tanya apakah itu," jawab sang aktor.Di trailer Thor 4 diperlihatkan karakter Gorr the God Butcher yang berpenampilan sangat menyeramkan, wajah sangat pucat dan dengan estetika hitam putih. Untuk memerankan karakter tersebut, Bale membutuhkan panduan dari sutradara Taika Waititi."Lebih banyak mendengarkan opini Taika tentang itu. Tentunya ada sedikit sifat mirip Nosferatu. Aku dan Taika ingin melakukan sebuah utuh, yang tidak sempat kami lakukan, tetapi kami memiliki berbagai hal terkait dengan Kate Bush yang kami kerjakan. Tapi aku pikir dia baru menyadari bahwa dia tidak akan pernah diizinkan untuk memasukkannya ke dalam hasil akhir film," kata Bale.Selain Christian Bale, Thor: Love and Thunder juga dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson dan Russell Crowe. Film ini direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada 6 Juli 2022.