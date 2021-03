Cha Eun Woo Bakal Main Drakor Baru Bersama Kim Nam Gil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Cha Eun Woo, member boy group Astro, semakin populer setelah memerankan Drakor True Beauty. Kini, namanya diperbincangkan karena bakal main drama baru bersama Seo Ye Ji dan Kim Nam Gil.Dilansir dari Soompi, perwakilan industri Drama Korea melaporkan bahwa anggota Astro akan membintangi drama mendatang yang tayang di OCN. Drakor tersebut berjudul Island. Agensi Astro pun memberikan komentar."Cha Eun Woo secara positif meninjau tawaran untuk membintangi Island," tutur Fantagio selaku pihak agensi, menanggapi kabar yang beredar.Island merupakan drama fantasi eksorsisme yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini akan menceritakan kisah Pan, yang membutuhkan seorang wanita untuk mengakhiri kehidupan abadi terkutuknya.Juga ada Won Mi Ho, putri dari keluarga kaya yang menjadi sasaran para goblin. Keduanya bergabung dengan pendeta pengusir setan John yang dikelilingi oleh rasa bersalah karena tidak dapat melindungi satu gadis.Di pulau yang terlihat indah namun memiliki kegelapan yang jahat, tiga karakter yang sepertinya tidak cocok itu akan mengumpulkan kekuatan mereka. Ketiganya berupaya melindungi satu sama lain.Cha Eun Woo dikabarkan akan memerankan karakter Kang Chan Hyuk, juga dikenal sebagai John. Dia adalah pendeta pengusir setan yang dibesarkan di Amerika Serikat, dan dia telah menonton drama Korea untuk tidak melupakan bahasa ibunya. Dia tampak sebagai karakter yang cerdas, tetapi memiliki masa lalu yang kelam.Kim Nam Gil dan Seo Ye Ji masing-masing bakal berperan sebagai Pan dan Won Mi Ho. Di sisi lain, drama Island akan mulai syuting pada musim semi tahun ini dan dijadwalkan tayang perdana pada paruh kedua tahun ini.Sebelumnya, Cha Eun Woo bermain dalam drama terbarunya yang berjudul True Beauty. Kim Nam Gil, memainkan drama The Fiery Priest. Sedangkan Seo Ye Ji, semakin populer setelah memerankan Drakor berjudul It's Okay to Not Be Okay.(ASA)