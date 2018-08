Stranger Things Musim 3 Terinspirasi dari Film Komedi Laga Fletch

: Serial populer Stranger Things akan mengambil sumber inspirasi berbeda untuk musim ketiga. Menurut David Harbour, aktor yang telah meraih dua penghargaan lewat serial horor sci-fi ini, paket episode terbaru Stranger Things berikutnya sangat dipengaruhi oleh film komedi laga rilisan 1985 berjudul Fletch."Duffer bersaudara sangat spesifik dengan film-film tertentu setiap tahunnya," kata David dalam wawancara terbaru dengan Variety, seperti dikutip pada Minggu, 19 Agustus 2018."Fletch adalah salah satu film yang kami main-mainkan untuk musim ini, yang mana tidak akan kalian bayangkan datang dari Stranger Things, tidak dari semesta cerita Spielberg, dan tentu saja tidak dari sebuah musim serial yang kelam," lanjutnya.Fletch adalah film garapan sutradara Michael Ritchie dan penulis Andrew Bergman. Kisahnya, yang diadaptasi bebas dari novel berjudul sama karya Gregory Mcdonald, mengikuti seorang reporter Los Angeles Times bernama Irwin Fletcher (Chevy Chase), yang ditawari sejumlah besar uang tetapi harus membunuh seorang milyuner yang divonis menderita kanker berat. Setelah tahu bahwa subyek target ternyata tidak sakit, Fletcher melakukan investigasi tetapi nyawanya justru terancam.Ketika dirilis di bioskop pada Mei 1985, film ini cukup sukses di box office AS-Kanada dan mendapat pujian dari para kritikus. Sebuah ulasan di Entertainment Weekly pada 2010 menyebut bahwa Fletch telah menjadi salah satu film yang masih sering dibahas hingga tiga dekade berikutnya.Stranger Things adalah serial horor sci-fi yang kisahnya mengikuti kasus bocah hilang misterius di sebuah kota kecil yang menjadi pusat eksperimen supranatural dan perpindahan lintas dimensi. Serial ini dikenal mengambil inspirasi dari berbagai film dan serial televisi. Misalnya, The Goonies, Alien, Stand By Me, hingga Ghostbusters.Serial ini dibuat oleh Matt dan Ross Duffer, yang sekaligus menjadi penulis naskah dan sutradara untuk beberapa episode awal. Serial telah berjalan selama dua musim sejak 2016 dengan total 17 episode. Belum ada kabar resmi lebih lanjut mengenai jadwal produksi dan rilis untuk musim ketiga.(DEV)