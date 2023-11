Jung Woo-sung Comeback lewat Drakor Adaptasi Jepang

Advertisement

Aktor Jung Woo-sung comeback lewat drama Korea adaptasi Jepang yang hak ciptanya dibeli 13 tahun lalu. Jung Woo-sung akan bermain peran utama dalam drama tersebut, berjudul Tell Me That You Love Me.Woo-sung mengungkap alasan membeli hak cipta drama tersebut karena merasa tersentuh dengan narasi yang dibawakan karakter utama pria. Kejadian ini berlangsung 13 tahun lalu ketika dia menonton serial Jepang berjudul Aishiteru to Itte Kure tahun 1995.“Karakter utamanya adalah pria dengan disabilitas pendengaran, dengan narasinya yang menjadi fokus keseluruhan cerita itu sangat menyentuh hatiku,” jelas Jung Woo-Sung.Woo-sung mengaku bahwa karakter utama dalam drama tersebut berhasil menarik perhatiannya, karena dibawa penasaran dengan alur cerita yang disajikan.“Apa yang dia pikirkan dan pesan apa yang ingin dia sampaikan terus menarik perasaanku,” kata Woo-sung.Setelah membeli hak cipta drama tersebut, idenya ditolak karena karakter utama dengan disabilitas belum lumrah di tayangan Korea Selatan waktu itu.“Itu tidak berhasil. Pada saat itu, ada banyak penolakan terhadap karakter utama yang tidak bisa berbicara. Bahkan ada ide untuk membuat pameran utama pria berbicara sekitar episode ketiga,” ungkap dia.Dengan berlalunya waktu, Woo-sung merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan niatnya yang sudah lama terbendung. Namun kali ini dia tidak bergerak sebagai produser, melainkan membintangi langsung tokoh utama laki-laki.Dia mengatakan bahwa ide cerita drama yang dibintanginya kali ini berbeda dengan kisah-kisah cinta lainnya. Drama khusus ini akan menyampaikan pesan tentang esensi komunikasi dalam sebuah hubungan.“Ini cukup berbeda dari kisah cinta lainnya, tidak buru-buru, tidak selalu menye-menye. Ini adalah silent love story,” timbalnya.Jung Woo-sung berperan dalam serial genre melodrama untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Penampilannya dapat disaksikan melalui drama Tell Me You Love Me yang tayang di Disney+ Hotstar sejak 27 November 2023.Serial ini bercerita tentang kisah cinta seorang pelukis tuna rungu yang terbiasa mengekspresikan emosinya melalui gambar dan seorang aktris yang ambisius mengekspresikan perasaan melalui suaranya.Selain Jung Woo-Sung, serial ini dibintangi oleh sederet artis bertalenta lain seperti Shin Hyun-bin, Kim Ji-hyun, Park Ki-deok, Park Jin-Joo, dan Shin Jae-hwi.