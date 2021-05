Diam-diam Pencinta Drama Korea, Ini Dia Drakor Favorit Puan Maharani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa hari terakhir nama Puan Maharani ramai menjadi perbincangan terkait pemberitaan soal memanasnya hubungan Ketua DPR RI tersebut dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Terlepas dari kerasnya dunia politik, ternyata di sisi lain Puan Maharani juga memiliki hobi yang sama dengan kebanyakan wanita pada umumnya, salah satunya nonton drakor alias drama korea.Hal ini sempat diakui Puan saat menjadi bintang tamu Podcast Deddy Corbuzier, Juli tahun lalu. "Suka, benar. Tapi enggak tiap hari nonton. Tapi, mau enggak mau berhenti, karena kita ada kerjaan. Walaupun Zoom work from home, enggak bisa terus-terusan," ujar Puan Maharani.Setidaknya ada beberapa judul drama korea yang digemari oleh Puan Maharani antara lain Itaewon Class hingga Crash Landing on You.Menurut Puan, drakor dipenuhi dengan nilai positif. Misalnya, Itaewon Class. Drakor satu ini meninggalkan pesan semangat seseorang untuk mencapai tujuannya, yaitu perjuangan karakter yang diperankan Park Seo-joon. Dia harus berjuang setelah dikeluarkan dari sekolah dan kehilangan ayahnya karena kecelakaan.Sedangkan Crash Landing on You juga tak kalah seru karena dibintangi oleh Hyun Bin dan Son Ye-jin. Crash Landing on You bahkan diangkat menjadi serial televisi paling populer di Korea Selatan bahkan di seluruh dunia.Drama ini disutradarai oleh Lee Jung Hyo, yang sebelumnya telah menggarap drama Criminal Minds, In Need of Romance, A Witch's Love. Sementara untuk penulis cerita, ada nama Park Ji Eun. Penulis yang sama untuk drama sukses lainnya seperti My Love From the Star, My Husband Got a Family, The Producers, dan The Legend of the Blue Sea.(ACF)