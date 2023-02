Rekomendasi Film dan Serial Seru di Prime Video yang Rilis Februari 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Platform over the top (OTT) Prime Video siap merilis sejumlah film dan serial seru di bulan Februari 2023, mulai dari film Amazon Original terbaru dari Indonesia, Berbalas Kejam, hingga drama Korea fantasi, Island Part 2.Simak rekomendasi selengkapnya di bawah ini.Mendarat Darurat merupakan film drama komedi yang disutradarai komika Pandji Pragiwaksono dan dibintangi oleh Reza Rahadian, Marissa Anita, dan Luna Maya.Film ini bercerita tentang Glen (Reza Rahadian) yang menikah dengan Maya (Marissa Anita). Suatu hari, Glen meminta izin Maya untuk keluar kota dengan naik pesawat. Namun sesungguhnya, Glen berencana untuk bertemu dengan selingkuhannya, Kania (Luna Maya), di sebuah hotel.Ketika di hotel, mereka mendengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi Glen mengalami kecelakaan tanpa ada korban yang selamat. Glen pun menghadapi keputusan yang sulit; memberi tahu Maya dan keluarganya bahwa ia masih hidup, namun kejujurannya akan mengancam pernikahannya.Serial komedi favorit Harlem karya penulis Tracy Oliver ini akan berlanjut ke season 2. Kita akan melihat kelanjutan kisah empat sahabat yang stylish dan ambisius ini di Harlem, New York City.Setelah menghancurkan karier dan kehidupan asmaranya, Camille (Meagan Good) harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya kembali; Tye (Jerrie Johnson) sedang mempertimbangkan masa depannya; Quinn (Grace Byers) mengikuti perjalanan pencarian jati diri; dan karir Angie (Shoniqua Shandai) berubah ke arah yang menjanjikan.Bersama-sama, mereka naik ke jenjang berikutnya dalam karir, hubungan, dan mimpi di kota besar. Musim baru dengan delapan episode ini akan tayang dengan dua episode baru setiap minggunya.Drama korea ini mengisahkan tentang jatuh cintanya Lee Hwan (Park Hyung-sik) dengan Min Jae-yi (Jeon So-nee).Setelah menjadi putra mahkota yang baru, Lee Hwan menghadapi sebuah kutukan yang misterius. Min Jae-yi tiba-tiba menjadi tersangka ketika keluarganya dibunuh. Lee Hwan diam-diam tersiksa karena kutukannya, sementara Min Jae-yi berupaya untuk membersihkan namanya.Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melindungi satu sama lain dan menemukan kebenaran di balik kutukan dan pembunuhan yang mereka hadapi. Dalam prosesnya, timbul rasa cinta yang spesial di antara mereka.Disutradarai oleh Dave Franco dan ditulis oleh Dave Franco dan Alison Brie, Somebody I Used to Know adalah kisah cinta tidak biasa mengenai tiga orang yang tanpa diduga membantu satu sama lain untuk kembali menemukan diri mereka, dari mana mereka berasal, dan kemana mereka akan pergi.Film ini dibintangi oleh Alison Brie, Jay Ellis, juga Kiersey Clemons.Disutradarai dan ditulis oleh Teddy Soeriaatmadja, film ini mengikuti kisah Adam, seorang arsitek berbakat yang kini hidup dengan trauma selama dua tahun setelah keluarganya dibunuh di depan matanya.Perjalanan seorang pria yang hancur dengan misi balas dendam pun membawa Adam ke momen penentuan antara melepaskan untuk melangkah maju atau menemukan sisi kelam yang tidak pernah diketahuinya.Film ini dibintangi Reza Rahadian, Laura Basuki, dan Baim Wong.Star Trek: Picard kembali menampilkan Patrick Stewart sebagai Jean-Luc Picard, peran yang telah ia mainkan selama tujuh serial di Star Trek: The Next Generation, dan mengikuti karakter yang ikonik ini ke babak baru dalam hidupnya.LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan, dan Michelle Hurd juga hadir bersama Patrick Stewart di musim ketiga dan terakhir serial yang populer ini.Drama korea bergenre fantasi dan penuh laga ini mengisahkan Manusia setengah monster Van (Kim Nam-gil), pewaris Won Mi-ho (Lee Da-hee), dan pendeta Johan (Cha Eun-woo) menghadapi kekuatan jahat yang bertekad untuk mengambil alih dunia.Van harus mengatasi pertempuran antara sisi manusia dan monster dalam dirinya. Sementara itu, Mi-ho berjuang untuk menemukan kekuatan dalam dirinya yang menjadi kunci untuk mengalahkan kejahatan.The Consultant adalah serial thriller-komedi penuh kejutan yang mengeksplorasi hubungan jahat antara atasan dan bawahan.Ketika seorang konsultan baru bernama Regus Patoff (Christoph Waltz) dipekerjakan untuk memperbaiki bisnis di perusahaan gaming berbasis aplikasi CompWare, para karyawan menemukan tuntutan dan tantangan baru yang mempertanyakan segalanya, termasuk nyawa mereka.