Drakor Romantis Terbaru Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong Rilis Teaser Pertama

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong akan memerankan dama Korea (Drakor) terbaru berjudul Now, We Are Breaking Up. Teaser pertama dari drama yang akan tayang 12 November 2021 ini telah rilis.Dilansir dari Soompi, drama ini menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta yang berbeda. Song Hye Kyo memerankan karakter Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah label mode yang juga seorang realis yang trendi dan cerdas.Sedangkan Jang Ki Yong, memerankan karakter Yoon Jae Guk. Dia adalag seorang fotografer freelance kaya dan populer yang memiliki otak dan penampilan.Kini, SBS telah meluncurkan teaser mood untuk drama Now, We Are Breaking Up. Teaser dimulai dengan narasi, "Ini adalah lagu terakhir di hari hujan ini, 'Stay' dari Car the Garden." Kemudian, judul Now, We Are Breaking Up muncul di layar.Ketika lagu "Stay" dari Car the Garden mulai diputar, layar menunjukkan kamera. Ada dua foto hitam-putih Ha Young Eun, dan sebuah cincin di atas meja.Cincin lain terlihat, dan foto-foto Ha Young Eun mulai menyala dari sudut itu. Meskipun semua yang ada di meja menunjukkan bahwa perpisahan telah terjadi, tertulis pesan di layar, "Tapi cinta kita masih berlanjut."Produser drama ini mengungkapkan bahwa lagu baru "Stay" milik Car the Garden akan menjadi bagian dari original soundtrack. Hal ini diungkapkan pertama kali melalui teaser perdana.Sementara itu, Drakor Now, We Are Breaking Up akan tayang perdana pada bulan depan. Tepatnya, pada tanggal 12 November 2021 setelah berakhirnya serial One the Woman.