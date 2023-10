Film Konser BTS: Yet to Come akan Tayang di Layanan Streaming November Ini

Konser Terakhir BTS sebelum Wamil

(SUR)

Jakarta: Film ‘ BTS : Yet to Come’ akan tayang di layanan streaming secara serempak di 240 negara dan wilayah di seluruh dunia pada 9 November 2023. Film ini akan menampilkan konser grup K-pop ternama itu saat di Busan, Korea Selatan.Jadwal penayangan tersebut disampaikan oleh Prime Video melalui keterangan tertulis, pada Selasa, 17 Oktober 2023. Prime Video sendiri yang akan menjadi platform streaming film ‘BTS: Yet to Come’.Dalam keterangan tersebut disebutkan, ‘BTS: Yet to Come’ akan menampilkan tujuh anggota Bangtan Sonyeondan (BTS) saat mereka menggelar konser di Asiad Main Stadium, Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2022 lalu. Konser itu dihadiri sekitar 50.000 orang.Di konser itu, BTS membawakan lagu-lagu hitsnya, yakni Dynamite, Butter, RUN, MIC DROP, dan Yet to Come (The Most Beautiful Moment). Selain itu, grup yang digawangi RM ini juga menyanyikan lagu lain dengan total 19 lagu.Sebelum tayang di layanan streaming, film konser ini sudah lebih dulu hadir di layar bioskop pada awal tahun. Ini menjadi film kelima yang dirilis setelah BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing, serta Break the Silence: The Movie (2020).Diketahui, pertunjukan Busan merupakan konser BTS terakhir sebagai grup, sebelum satu per satu anggotanya menjalani wajib militer (wamil). Adapun member BTS pertama yang menjalani wajib militer adalah Jin pada 13 Desember 2022.Personil BTS selanjutnya yang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan adalah J-Hope. Pemilik album solo ‘Jack in the Box’ itu wamil pada 18 April 2023. Lalu ada Suga yang memulai proses wamil sejak 22 September 2023.Sementara tiga anggota menjalankan wamil, anggota lainnya berfokus pada aktivitas individu. Misalnya, Jungkook yang baru-baru ini merilis musiknya sebagai penyanyi solo. Anggota termuda BTS itu juga berencana menggelar konser solo.