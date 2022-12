Cross The Line, Film Terbaru Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan Mulai Tayang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah tampil di sejumlah festival, film Cross The Line bisa disaksikan secara streaming di layanan KlikFilm. Selama tayang di festival film garapan sutradara Robby Ertanto ini mendapat tanggapan positif dari penonton.Film Cross The Line dibintangi Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan. Ini merupakan ajang pertemuan kembali Shenina dan Chicco setelah sukses dengan film Penyalin Cahaya."Sebelum hadir di KlikFilm, Cross The Line tayang di Festival Film World Cinema Week dan JaFF. Film ini mendapatkan respons yang positif. Ini tentunya membuat kami senang ya," kata Direktur KlikFilm, Frederica dalam keterangan tertulisnya.Film Cross The Line sendiri berkisah tentang pasangan kekasih miskin mencari peruntungan dengan bekerja sebagai TKI di Singapura. Pasangan yang diperankan Shenina Cinnamon dan Chicco Kurniawan itu diceritakan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK)."Film cinta banyak di Indonesia. Coba kita cari sesuatu yang beda. Akhirnya kita dapat ide, menggambarkan anak buah kapal dengan setting di kapal dan pelabuhan. Mau buat yang beda, tapi tetap dengan tema yang sama, yakni love story," kata Robby Ertanto.Selain mengangkat kisah cinta yang berbeda, Cross The Line juga mengambil lokasi syuting di sebuah kapal. Pengalaman baru dirasakan Chicco dan Shenina."Cerita film ini luar biasa. Tidak hanya menceritakan tentang cinta saja, tapi juga masalah sosial, kenapa sih orang mau menjadi TKI atau TKW, bahkan sampai menggunakan cara ilegal agar bisa kerja di luar negeri. Jadi film ini beda dengan kisah cinta lainnya," kata Chicco.Film Cross The Line dapat disaksikan di KlikFilm sejak 9 Desember 2022.