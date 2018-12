Napi Pembunuh Rusa Dihukum Nonton Film Kartun Bambi

Seorang pria asal kota Springfield AS baru-baru mendapat vonis penjara satu tahun karena kasus pembunuhan dan perburuan ilegal rusa selama beberapa tahun terakhir. Pria bernama David Berry Jr ini juga wajib menonton film animasi Bambi minimal satu bulan sekali selama dibui.Kabar ini datang dari Indiewire, yang melaporkan bahwa David melakukan perburuan ilegal bersama anggota keluarganya David Berry Sr dan Kyle Berry. Selain memburu rusa, mereka juga melakukan penangkapan ikan ilegal dan sejumlah kejahatan fauna selama beberapa tahun.Mereka ditangkap pada 27 Agustus 2016. Petugas konservasi menyebut kasus ini sebagai salah satu kasus perburuan ilegal rusa terbesar di negara bagian tersebut.Terkait pembunuhan rusa, jaksa penuntut menyebut Berry telah mengambil kepala dan tanduk rusa, kemudian meninggalkan tubuh rusa itu begitu saja hingga membusuk. Pihak konservasi menyebut bahwa grup pemburu Berry telah mengambil ratusan ekor rusa secara ilegal selama beberapa tahun.Sepaket dengan hukuman penjara, khusus untuk David Berry Junior, dia diharuskan menonton film Bambi produksi Walt Disney satu kali setiap bulan. Sesi menonton pertama dilakukan sebelum atau pada 23 Desember 2018. Dia mendekam di penjara wilayah Lawrence di Missouri.Bambi adalah animasi fabel Walt Disney rilisan 1942, yang diadaptasi dari buku Bambi, a Life in the Woods karya penulis Austria Felix Salten. Bambi adalah tokoh rusa, yang ibunya dibunuh oleh seorang pemburu.(ASA)