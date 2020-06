Yoo Ah In Kagum dengan Akting Park Shin Hye

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Yoo Ah In beradu peran dengan Park Shin Hye dalam film terbaru berjudul #ALIVE. Yoo Ah In memuji performa Park Shin Hye untuk peran Yoo Bin."Saya berulangkali terpesona di lokasi ketika menyaksikan akting Park Shin Hye. Selain proses bertahan hidup sengit, perhatikan juga chemistry Joon Woo dan Yoo Bin," kata Yoo Ah In kepada Sports Chosun, dilansir dari Soompi.#ALIVE adalah film pertama yang memasangkan Yoo Ah In dan Park Shin Hye. Seperti membalas pujian Ah in, Park Shin Hye juga memuji aksi Yoo Ah In sebagai Joon Woo."Rasanya film bertambah kaya ketika Yoo Ah In dan saya berdiskusi tentang akting. Karakter kami memiliki chemistry luar biasa dalam mengisi perbedaan satu sama lain," kata Shin Hye.Film #ALIVE bercerita tentang situasi penyebaran virus misterius tak terkendali di Seoul. Virus tersebut menyebabkan kota penuh dengan zombie yang menyerang manusia lain. Dalam situasi ini, tak ada jaringan seluler maupun Wi-Fi.Film #ALIVE diadaptasi dari naskah film indie #ALONE (2019) yang ditulis Matt Naylor dan disutradarai Johnny Martin. Untuk film #ALIVE disutradarai Cho Il-hyung atau dikenal sebagai IL CHO atau Jo-il-Hyeong.IL CHO menulis naskah bersama Matt Naylor. Kisah ini diadaptasi untuk meraup penonton dari Korea Selatan. Sebelumnya, IL CHO menjadi asisten sutradara segmen film Korea di Amerika Serikat yaitu The Suspect (2013) dan C'est Si Bon (2015).Menurut situs IMDb, Yoo Ah In dan Park Shin Hye bakal ditemani aktor Hyun Wook Lee dan Chae Kyung Lee untuk film #ALIVE. Film #ALIVE bakal tayang perdana 24 Juni 2020.(ELG)