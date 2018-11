Wreck-It Ralph 2 dan Fantastic Beasts 2 Bersaing di Box Office

Film sekuel Wreck-It Ralph, Ralph Breaks the Internet, baru saja dirilis di bioskop akhir pekan lalu. Selama tiga sampai lima hari pertama tayang, film animasi Walt Disney ini bersaing ketat dengan film Fantastic Beasts: Crimes Of Grindelwald rilisan Warner Bros.Menurut data comScore dan Box Office Mojo, selama akhir pekan pertama (23-25 November 2018) di 19 teritori, Ralph Breaks the Internet meraup pendapatan kotor USD97,17 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.Jika digabung dengan dua hari sebelumnya dari sejumlah negara yang rilis lebih awal karena liburan Thanksgiving, total pendapatan film ini pada pekan pertama telah mencapai USD 125,97 atau Rp1,82 triliun. Pendapatan terbesar datang dari lingkup domestik AS-Kanada.Nilai komersial pekan pembuka untuk film ini jauh lebih besar dibanding film pendahulunya, Wreck-It Ralph (2012). Kala itu, Wreck-It Ralph dibuka di bioskop dengan capaian USD61 juta.Crimes Of Grindelwald telah melewati akhir pekan kedua dan masih punya performa tinggi, terutama di bioskop luar AS-Kanada. Selama akhir pekan terakhir (23-25 November) di 81 teritori, film kisah sempalan Harry Potter ini meraup USD113,35 juta atau Rp1,64 triliun.Total pendapatan Crimes of Grindelwald selama 10-12 hari tayang di dunia telah mencapai USD439,71 juta atau Rp6,37 triliun.Jika dibandingkan dengan sembilan film lain dalam waralaba Harry Potter sejak 2001, Crimes of Grindelwald terhitung paling kecil. Film sebelumnya, Fantastic Beasts and Where To Find Them (2016), telah mencapai angka komersial USD483,56 juta hingga akhir pekan kedua tayang di seluruh dunia.Film-film barat lain yang masih laris selama akhir pekan terakhir adalah Bohemian Rhapsody (20th Century Fox), Dr. Seuss' The Grinch (Universal), dan Venom (Sony Pictures).(ASA)