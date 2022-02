Despicable Me 4 Tayang 3 Juli 2024

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Universal Pictures dan Illumination mengumumkan bahwa Despicable Me 4 akan tayang di bioskop pada 3 Juli 2024.Dikutip dari Variety pada Senin, 21 Februari 2022, Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove, dan Steve Coogan semuanya akan kembali untuk bab berikutnya dalam film animasi keluarga dan persahabatan tentang penjahat super yang telah berubah dan pasukan Minion kuningnya.Chris Renaud, yang menyutradarai dua film pertama Despicable Me, kembali untuk film keempat. Patrick Delage juga akan menjadi sutradara dan Mike White akan menulis naskahnya.Pendiri Illuminati Chris Meledandri akan menjadi produser. Belum ada rincian tentang film ini, tetapi penggemar mengharapkan akan lebih banyak banyak kejahatan lucu dari Gru (Carell), Lucy Wilde (Wiig), Margo (Cosgrove), Silas Ramsbottom (Coogan) dan banyak Minion, disuarakan oleh Coffin.Sebelum itu, Illumination dan Universal akan merilis film animasi orisinal tentang keluarga bebek, berjudul Migration pada 30 Juni 2023.Secara garis besar film ini menggambarkan Migration sebagai komedi moderen mengikuti keluarga bebek yang meyakinkan ayah mereka yang terlalu protektif untuk pergi berlibur ketika mereka berusaha untuk bermigrasi dari New England, melalui New York City, dan akhirnya turun ke Bahama.Benjamin Renner akan mengarahkan "Migration" yang ditulis oleh Mike White dan diproduksi oleh Meledandri.Sementara itu, Minions: The Rise of Gru akan diputar di bioskop pada 1 Juli setelah tertunda dua tahun oleh pandemi COVID-19.Film ini mengikuti eksploitasi masa kecil Gru, di mana dia mencoba untuk bergabung dengan tim supervillain yang disebut Vicious 6. Selain Carell dan Coffin, pengisi suaranya termasuk Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews dan Alan Arkin.