Pemain Miracle In Cell No. 7 Gelar Nonton Bareng Anak Yatim Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Sejumlah pemain film Miracle In Cell No 7 punya cara tersendiri untuk merayakan pencapaian 3,5 juta penonton. Mereka berencana mengadakan acara nonton bareng bersama anak yatim di Indonesia.Rumah produksi Falcon Pictures pun membuka pendaftaran bagi yayasan yatim piatu yang ikut serta dalam acara nonton bareng tersebut. Dengan cara ini, mereka ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak yatim piatu menyaksikan film garapan Hanung Bramantyo itu."Senang ya bisa berbagi dengan teman-teman yatim yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua," kata Vino G Bastian dalam keterangan tertulisnya."Saya ucapkan terima kasih kepada Falcon Pictures yang sudah memberikan teman-teman yatim untuk kesempatan menonton film Miracle In Cell No 7 secara gratis," timpal Indro Warkop.Film Miracle In Cell No 7 tayang di bioskop sejak 8 September 2022. Adaptasi film Korea ini sudah meraih 3,5 juta penonton. Pencapaian ini juga sempat dirayakan para pemainnya dengan menggelar potong tumpeng."Mudah-mudahan nanti teman-teman yatim yang menonton film Miracle In Cell No 7 bisa terhibur dengan acara ini," kata Tora Sudiro.