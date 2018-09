Sebelum Iblis Menjemput Tayang di Bioskop Malaysia

Sebelum Iblis Menjemput garapan penulis-sutradara Timo Tjahjanto telah diputar reguler di bioskop Indonesia selama sebulan terakhir. Berikutnya, film drama horor produksi Sky Media ini akan mampir ke bioskop negara tetangga Malaysia.Menurut keterangan pihak Sky Media, penayangan Sebelum Iblis Menjemput akan dibuka untuk publik Malaysia mulai Kamis, 20 September 2018. Dua aktris utama, Chelsea Islan dan Pevita Pearce, akan hadir dalam gala premier sepekan sebelumnya, 14 September. Belum ada informasi pasti berapa jumlah layar yang didapat.Selain penayangan reguler di Malaysia, Sebelum Iblis Menjemput atau May the Devil Take You juga akan tayang di sedikitnya tiga festival film internasional. Pertama adalah L'Etrange Festival ke-24 di Paris. Di sana, film diputar dalam dua sesi pada 5-6 September 2018 dan bersaing dengan 19 film lain untuk mendapatkan hak tayang di saluran Canal+ Cinema.Kedua adalah Fantastic Fest ke-14 di Austin Texas pada 20-27 September 2018. Festival ini berfokus ke genre horor, fantasi, sci-fi, laga, Asia, dan cult. Sejauh ini, sudah ada 56 film panjang yang akan diputar, termasuk May the Devil Take You. Film thriller The Night Comes For Us, yang juga digarap Timo, turut diputar dalam program ini.Ketiga adalah BFI London Film Festival ke-62 di London pada 10-21 Oktober 2018. Film ini tayang dua sesi pada 17-18 Oktober dan masuk program Cult bersama 12 film lain dari sejumlah negara. XYZ Films menjadi agen penjualan dan film ini masih punya kemungkinan untuk tayang di festival atau bioskop negara lain.Sebelum Iblis Menjemput berkisah tentang Alfie (Chelsea Islan), perempuan muda yang punya masa lalu kelam dan tidak akrab dengan sang ayah. Setelah tahu ayahnya bangkrut dan sekarat sejak lama dengan penyakit aneh, Alfie berusaha memahami situasi aneh itu dengan mengunjungi villa lama penuh misteri.Selama 26 hari tayang di Indonesia sejak 9 Agustus, penjualan tiket film ini telah mencapai 1,1 juta atau setara pemasukan kotor Rp40,7 miliar. Untuk sementara, SIM menjadi film domestik terlaris kedelapan pada 2018 dan film horor terlaris keempat setelah Danur 2: Maddah, Jailangkung 2, dan Sabrina.(ELG)