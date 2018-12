Dibeli Netflix, Film Horor Eli Batal Tayang Bioskop

Setelah The Cloverfield Paradox, studio besar Paramount Pictures menjual satu lagi hak rilis film terbaru mereka langsung ke platform digital Netflix. Kali ini, film horor garapan Ciaran Foy berjudul Eli akan dirilis perdana di Netflix dan tidak tayang di bioskop.Kabar ini datang dari Collider dan Deadline, yang menyebut bahwa sejumlah sumber terdekat memastikan film ini akan dirilis oleh Netflix pada 2019. Film ini diproduksi Trevor Macy (Intrepid Pictures) dan John Zaozirny (Bellevue) untuk Paramount sejak awal tahun ini.Film digarap sutradara Ciaran Foy, sineas asal Irlandia yang sebelumnya telah membuat film horor Citadel (2012) dan Sinister 2 (2015). Kisahnya mengikuti seorang bocah laki-laki dengan penyakit autoimun aneh yang membuat dia harus dipisahkan dari dunia luar. Dia menerima perawatan dari seorang dokter di sebuah rumah, yang ternyata tidak aman seperti disangka.Awalnya, Eli hendak dirilis Paramount di bioskop pada 4 Januari 2019. Namun rencana ini berubah beberapa pekan sebelum rilis. Collider menyebut bahwa Eli sebetulnya mendapat respons positif ketika ditayangkan untuk kalangan terbatas.Namun rotasi jabatan di Paramount membuat program komunikasi pemasaran filmnya mengalami kendala. Tidak mau ambil resiko tinggi, Paramount merilis filmnya untuk Netflix yang langsung bisa menjangkau para penikmat genre horor di sejumlah negara.Sebelumnya, pada awal 2018, Paramount menjual hak tayang perdana film horor The Cloverfield Paradox kepada Netflix dan tidak jadi merilisnya di bioskop. Pengumuman ini mengejutkan para penikmat film yang sudah tahu dua film sebelumnya, Cloverfield (2008) dan 10 Cloverfield Lane (2016).Pengalihan dari saluran distribusi film konvensional seperti ini bukan hal baru. Selain dua film Paramount, Netflix juga telah membeli hak tayang perdana film baik dari studio besar maupun kecil.Mowgli garapan Andy Serkis, yang sebelumnya berjudul Jungle Book: Origins, batal dirilis oleh Warner Bros di bioskop pada Oktober 2018 dan beralih ke Netflix pada Desember 2018. The Night Comes for Us garapan sutradara Timo Tjahjanto juga sempat mengambang tanpa kabar rilis sebelum akhirnya dirilis Netflix pada Oktober 2018.(ASA)