Mouly Surya Sutradarai Film Pendek untuk Band Inggris The XX

Grup musik pop indie asal Inggris The XX merilis film pendek dengan tajuk We See You - Jakarta. Proyek film pendek ini dipimpin Mouly Surya, sutradara yang sukses merilis film panjang Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017).Menurut keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Rabu, 25 Juli 2018, karya film ini adalah bentuk surat cinta kepada para penggemar The XX di Indonesia yang didukung platform YouTube. Karya ini menjadi bentuk selebrasi ikatan erat antara The XX dan penggemar di Jakarta.Keterlibatan Mouly dalam pengerjaan karya ini menjadi pengalaman menyenangkan ketika gambar favoritnya dipadu dengan lagu favorit Mouly dari The XX."Seperti melihat bagaimana seorang seniman dapat berbicara dengan seniman lain melalui bentuk bahasa seni masing-masing," kata Mouly Surya.The XX mengungkapkan rasa senangnya melalui media sosial, ketika Mouly Surya bersedia terlibat dalam proyek ini."Kami sangat senang ketika Mouly Surya bersedia untuk mendokumentasikan konser kami di Jakarta dan menyemarakkan fans kami di Indonesia dalam We See You – Jakarta. Mouly membuat film pendek yang puitis. Kami berharap semua bisa menikmatinya seperti halnya kami," kata The XX.Band yang digawangi Romy Madley Croft (gitar, vokal), Oliver Sim (bass, vokal) dan Jamie Smith (beat, MPC, produser) itu sempat menggelar konser bertajuk I See You Tour di JIExpo Kemayoran pada Januari lalu. Konser tersebut merupakan konser pembuka tur The XX di Asia.Film pendek We See You - Jakarta mendapuk dua penggemar The XX dari Jakarta, Herald Reynaldo dan Xandega Tahajuansya. Keduanya berduet membawakan lagu favorit The XX mereka berjudul On Hold, singel yang diambil dari album ketiga The XX.Konten film pendek memuat potongan suasana konser The XX di Jakarta pada Januari lalu serta beberapa elemen yang direka ulang sekaligus elemen khas Jakarta seperti ondel-ondel dan riuh lalu lintas macet yang diramu oleh Mouly Surya.Proyek ini merupakan rangkaian film pendek yang dirilis oleh The XX. Sebelumnya, mereka telah meriilis karya pertama berjudul We See You - Berlin yang digarap sutradara asal Jerman, Sylvie Weber dan dirilis November 2017.Album ketiga The XX bertajuk I See You (2017) menjadi pemantik kesuksesan mereka. Karya mereka menjadi playlist favorit hingga membuat mereka menjalani tur keliling dunia selama satu tahun.(ELG)