Film Parasite Menang Lima Piala di Grand Bell Awards 2020

Film Parasite kembali meraih penghargaan dalam Grand Bell Awards ke-56. Lima piala berhasil diboyong dalam acara tahunan yang digelar The Motion Pictures Association of Korea.Lima penghargaan tersebut yakni Film Terbaik, Sutradara Terbaik untuk Bong Joon Ho, Aktris Pendukung Terbaik untuk Lee Jung Eun, Skenario Terbaik untuk Bong Joon Ho dan Han Jin Won, dan Penata Musik Orisinal Terbaik untuk Jung Tae Il.Grand Bell Awards ke-56 digelar pada Rabu, 3 Juni 2020 di Grand Walkerhill Seoul tanpa para hadirin. Sejatinya acara ini dihelat 25 Februari lalu, tetapi ditunda karena virus Corona atau Covid-19."Saya merindukan para hadirin yang mengisi bioskop. Saya berharap kita bisa mengatasi waktu sulit ini dan berjumpa kembali, dengan layar bioskop di depan kita," kata produser Kwak Sin Ae, dilansir dari Variety.Film Parasite menuai pujian tertingginya setelah berhasil masuk enam nominasi Oscar 2020 dan memenangkan empat di antaranya, yaitu Best International Feature Film, Best Original Screenplay, Best Director, dan Best Picture.Kemenangan Parasite disebut bersejarah karena menjadi film Asia pertama tak berbahasa Inggris meraih penghargaan tertinggi di Oscar. Kemenangan Parasite saat itu disambut antusias di Asia.(ELG)