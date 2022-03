Film The Batman Sukses, Serial The Penguin Segera Digarap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menyusul kesuksesan film The Batman yang sejauh ini telah meraih USD301 juta secara global, kali ini karakter Penguin akan menadapatkan serialnya sendiri di layanan streaming HBO Max.Diberi judul The Penguin, aktor Colin Farrell kembali berperan sebagai Oswald Cobblepot, serial ini akan berlatar waktu setelah film The Batman.Dikutip dari Deadline, Matt Reeves, Dylan Clark dan Colin Farrell akan merangkap sebagai eksekutif produser dan Lauren LeFranc akan menjadi penulis serial."Kami sangat senang untuk membawakan penonton sebuah versi baru karakter ikonik DC yang tidak terlihat sebelumnya. Sangat luar biasa dapat bekerja sama dengan Matt, Dylan dan Lauren untuk melanjutkan cerita ini dan melihat penampilan Colin di The Batman ke tahap berikutnya." ujar Head of Original Content HBO Max, Sarah Aubrey.Sutradara Matt Reeves memuji performa Colin Farrell dan mengaku tidak sabar untuk menceritakan sisi pribadi karakter Penguin."Colin meledakkan layar saat beraksi sebagai Penguin di The Batman, dan memiliki kesempatan untuk mengulik kehidupan pribadi karakter di HBO Max ada suatu hal yang menarik. Aku dan Dylan tidak sabar untuk bekerja dengan Lauren melanjutkan kisah Oz yang mengambil alih kekuatan di Gotham dengan kekerasan." ucap sutradara The Batman, Matt Reeves.Farrell sendiri mengaku girang dapat kesempatan untuk kembali memerankan penjahat kriminal Kota Gotham tersebut."Aku sangatlah senang bisa melanjutkan eksplorasi karakter Oz yang bangkit dari kegelapan sehingga menjadi The Penguin. Akan baik rasanya mengembalikannya ke jalanan Gotham untuk sedikit kegilaan dan kekacauan." kata aktor asal Irlandia itu.Film The Batman resmi rilis di bioskop Indonesia pada tanggal 2 Maret 2022. Menceritakan Batman alias Bruce Wayne (diperankan oleh Robert Pattinson) yang berusaha memecahkan teka-teki The Riddler yang meneror Kota Gotham.