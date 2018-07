Film Horor Sabrina Unggul di Box Office Akhir Pekan Pembuka

Film Sabrina rilisan Hitmaker Studio memimpin capaian box office pada akhir pekan pembuka. Selama empat hari tayang sejak Kamis, 12 Juli 2018, jumlah penjualan tiket film horor gaib ini mencapai 400 ribu lembar atau setara Rp14 miliar pemasukan kotor dengan asumsi Rp37 ribu per tiket.Menurut data Katalog Film Indonesia, Sabrina dibuka di 280-an layar. Pada hari pertama tayang, penjualan tiket mencapai 104 ribu. Selama tiga hari berikutnya, angka penjualan rata-rata cukup konstan sekitar 100 ribu setiap hari.Untuk dua film lain yang dirilis bersamaan, capaian box office berselisih jauh di bawahnya. Porsi layar untuk dua film ini, yaitu R - Raja, Ratu & Rahasia dan Rocker Balik Kampung, memang tidak sebanyak Sabrina.R - Raja, Ratu & Rahasia dari Starvision Plus meraup angka penjualan 84 ribu lembar tiket atau setara Rp3,1 miliar. Film ini dibuka di 150-an layar. Rocker Balik Kampung dari MHS Films meraup 11 ribu saja dari pemutaran di 60-an layar.Sementara itu, Koki-koki Cilik dari MNC Pictures telah menambah penjualan tiket sekitar 380 ribu selama sepekan terakhir. Total tiket terjual 568 ribu atau setara pemasukan kotor Rp21 miliar selama 11 hari tayang.Bodyguard Ugal-ugalan dari MD Pictures menambah hampir 200 ribu dalam periode sama. Total tiket terjual adalah 385 ribu atau setara Rp14,2 miliar. Jaran Goyang dari Intercept Films menambah 26 ribu tiket dalam periode sama. Total tiket terjual 68 ribu atau setara Rp2,5 miliar.Selain enam film di atas, film-film yang masih beredar adalah Kuntilanak, Jailangkung, Rasuk, dan Kulari ke Pantai. Dua film horor yang disebut pertama hanya tersisa di dua layar bioskop kawasan Jawa Timur. Rasuk mencapai angka penjualan tiket 887 ribu lembar. Lalu Kulari ke Pantai belum mampu menembus angka 600 ribu penonton.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun ini hingga 8 Juli 2018 berdasarkan catatan Katalog Film Indonesia.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Jailangkung 2 (1.498.635)5. Kuntilanak (1.236.000)6. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)7. Yowis Ben (935.622)8. Rasuk (887.826)9. Target (823.525)10. Sajen (792.892)11. Benyamin Biang Kerok (740.346)12. Alas Pati (682.470)13. The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (639.553)14. Bayi Gaib: Bayi Tumbal Bayi Mati (617.045)15. Koki-koki Cilik (568.075)(ELG)