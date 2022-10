Rilis Bulan Depan, Ini Isi Film Dokumenter NCT Dream

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boyband asal Korea Selatan, NCT DREAM dikabarkan akan merilis film dokumenternya pada bulan November 2022. Film dokumenter itu dikabarkan memiliki tajuk NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream. Isi dari NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream sendiri merupakan cuplikan live The Dream Show 2.Seperti yang diketahui, The Dream Show 2 sendiri sebelumnya diadakan di gedung konser terbesar di Korea Selatan dan panggung impian semua artis, tepatnya di Jamsil Olympic Stadium, Seoul pada bulan September lalu. Mengambil cuplikan live The Dream Show 2, film dokumenter ini akan menceritakan bagaimana jalannya konser secara keseluruhan. Berawal dari proses persiapan konser hingga panasnya saat konser berlangsung.Kisah-kisah rahasia yang dimiliki oleh tujuh personel akan terungkap nantinya. Kisah tersebut adalah perasaan saat berada di balik panggung hingga makna panggung yang berkaitan dengan para penggemarnya yang dikenal juga sebagai NCTzen.Wawancara eksklusif yang sebelumnya tak pernah dipublikasikan pun akan dimasukkan dalam film dokumenter itu. Dengan dimasukkannya wawancara eksklusif tersebut, maka akan menjadi hadiah untuk para penggemar.The Dream Show 2 sendiri merupakan konser solo kedua NCT DREAM setelah 6 tahun debut. Dengan konser solonya itu, NCT DREAM membuktikan kekuatannya dengan menghadirkan 135.000 penonton online dan offline. Secara khusus, ini adalah konser pertama dalam 2 tahun 10 bulan sejak konser solo pertama yang diadakan di Jangchung Gymnasium pada tahun 2019.NCT DREAM ialah sub-unit ketiga dari NCT. Boyband itu dibentuk pada tahun 2016 oleh SM Entertainment. Pada awal dibentuk, NCT DREAM sendiri memiliki konsep para anggotanya ialah hanya untuk unit remaja dari NCT.Ketika personelnya mencapai usia 20 tahun, maka ia akan dinyatakan lulus dari NCT DREAM dan bergabung atau membentuk sub unit baru lainnya di bawah naungan NCT.Salah satu member yang telah lulus dari NCT DREAM ialah Mark. Meskipun Mark memiliki posisi sebagai ketua di NCT DREAM dan dinyatakan telah lulus, NCT DREAM tetap melanjutkan karyanya hingga hari ini.