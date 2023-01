Menang Aktris Drama Terbaik, Ketidakhadiran Zendaya di Golden Globe 2023 Disorot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Zendaya memenangkan Golden Globe Awards 2023 kategori Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama. Piala aktris terbaik itu didapat berkat perannya di serial Euphoria.Namun sayangnya, pacar dari Tom Holland ini tidak hadir di acara award tersebut. Menjelang akhir acara, Zendaya mengunggah postingan di Instagram yang membahas ketidakhadirannya dalam acara awards tersebut."Saya sangat menyesal karena tidak bisa hadir di sana malam ini, tapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada @goldenglobes atas kehormatan yang luar biasa ini," tulisnya."Kepada rekan-rekan nominasi saya, adalah sebuah kehormatan untuk dinobatkan di samping kalian, saya sangat mengagumi kalian semua. Terima kasih kepada keluarga Euphoria saya, tanpa kalian, semua ini tidak mungkin terjadi. Terakhir, terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam kepada semua orang yang telah mengizinkan Rue masuk ke dalam kehidupan mereka," lanjutnya.Zendaya sendiri tidak menjelaskan apapun mengapa Ia tidak hadir, tetapi aktris tersebut telah syuting Dune: Part Two selama berbulan-bulan. Proyek ini selesai diproduksi kurang dari sebulan yang lalu.Dia terakhir kali terlihat mengunjungi sekolah lamanya dengan Tom Holland di kampung halamannya di Oakland selama liburan. Beberapa hari kemudian, dia bergabung dengan rekan-rekan Euphoria-nya di acara For Your Consideration untuk serial HBO di Paramount Theatre di Los Angeles."Saya pikir semua orang tahu betapa berartinya dia (Rue) bagi saya, tetapi fakta bahwa dia bisa berarti sesuatu bagi orang lain juga adalah sebuah anugerah. Sejujurnya saya kehilangan kata-kata saat saya mengetik ini, yang bisa saya katakan adalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih. Selamat malam," tutup Zendaya.