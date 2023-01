Adinda Thomas Kenang Pahitnya Cinta Pertama demi Film Aku Apanya Kamu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Adinda Thomas antusias ketika diajak membintangi film Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama). Sebelum bermain film ini, Adinda pun harus mengenang pengalaman pahit ketika merasakan cinta pertama.Film Aku Apanya Kamu memang mengangkat kisah tentang cinta pertama yang biasa dialami banyak orang. Sutradara Eugene Panji pun bertanya pengalaman cinta pertama para pemainnya."Jadi ketika pertama nawarin ke Dinda, langsung nanya pernah pacaran, pernah punya mantan? Punya. Oke berarti bisa," kata Eugene Panji."Kenapa cinta pertama kita mikir apa yang menarik dari point of view cinta. Cinta pertama belum tentu pacar pertama tapi yang namanya cinta pertamanya it taste forever, kebanyakan orang bilang, bangsat lah cinta pertamanya," lanjutnya tertawa.Agar tampil maksimal, Adinda Thomas pun diminta menuangkan pengalaman pahitnya di cinta pertama lewat perannya sebagai Fraya. Termasuk ketika momen dia diputuskan pacar pertamanya."Kita pasti pernah sakit hati sama hubungan. Mungkin bumbu sakit hati yang pernah singgah di hidup saya, itulah yang bisa aku ceritakan ketika mas Eugene menanyakan pengalaman cinta pertama. Ada poin-poinnya bangsatnya cinta pertama yang aku bawa ke film ini tapi gak bisa aku ceritain," jelas Adinda.Selain Adinda, film ini dibintangi Rania Putrisari sebagai Tya, Elang El Gibran Rosadi sebagai Elmar, Annette Edoarda sebagai Dara. Selain Indonesia, Film ini akan melakukan syuting di Belanda."Kurang lebih 100 orang yang kami tanya, semua tentang cinta pertamanya itu selalu berakhir dengan kegagalan, 85 persen lah. Bukan tentang sakit dan senangnya tapi tentang perjalanan itu, yang kemudian di-mark sebagai cinta pertama dan ini yang menarik sebetulnya dari film kami. The Journey from the first love," kata Panji.