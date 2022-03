Amanda Manopo Stres Baca Naskah Sinetron Ikatan Cinta: Sudah Mulai Gila

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Amanda Manopo kembali mencurahkan isi hati seputar sinetron yang dia bintangi, Ikatan Cinta. Kali ini Amanda mengaku stres membaca naskah sinetron Ikatan Cinta.Amanda mengaku lelah dan meminta rehat sejenak dari sinetron yang turut membesarkan namanya itu. Dia juga mengeluhkan bingung jika hendak komplain seputar naskah karena penulisnya tidak dia ketahui. Bahkan, sutradara Ikatan Cinta sendiri disebut Amanda tidak tahu siapa penulis skenarionya."Boleh rehat nggak sih? CBL (Capek banget loh)," tulis Amanda Manopo."Stress banget loch baca script-nya bisa kena baby blues beneran nih. Mon maap pemain sutradara aja kagak tau siapa (penulis naskahnya), dirahasiakan.. Mentalnya ga siap. Memang dari kita semua yang ada di sini mempertanyakan ko ksiapa (penulisnya).. Kapan mau ketemu, kapan diskusi.. Capek setiap mau take eksekusi terus 20 menitan, Mau kemana inii dia.. tokoh yang ditulis" kata Amanda."Aku kangen sama mba donna penulis IC yang asli. Yang membuat semua penuh dengan warna dan rasa," tulisnya lagi.Amanda lalu mencontohkan salah satu adegan yang dianggap aneh karena tidak konsisten. Amanda tak bisa berbuat banyak karena prosedur mengubah naskah tak semudah langsung mengganti di lokasi syuting."Jelass semua yang ada di set mikir keras kalau ada yang miss dari hal-hal kecil.. Contoh reyna ga boleh makan es krim karena punya sakit, tapi di seknario Reyna lagi makan es krim dengan sangat enak dan tidak terjadi apa-apa. Hal kecil seperti itu yang sering terjadi," tandasnya."Untuk corat coret juga ga bisa sembarangan.. ada omongan dulu ke kantor, kenapa harus begini, atau dari kata-kata yang kaku kita buat dengan improvisasi yang lebih indah," lanjut Amanda.Amanda melanjutkan kritiknya terhadap jalan cerita dan kejanggalan lain di Ikatan Cinta. Dia merasa alur cerita saat ini sudah terlalu sering dipaksakan sehingga sulit diterima nalar."Untuk ini peran baby blues ini jujur another tantangan sih.. but its to much. Maksa banget. Harus tau kondisi terus apalagi syuting sama bayi yang kerjaannya tidur, tapi skenario harus nangis. Mental anak bayi yang masuk dua bulan bisa rusak.. And also me," ujarnya Amanda Manopo.Melihat curahan hati Amanda, netizen meminta mantan kekasih Billy Syahputra itu untuk rehat sejenak. Namun, Amanda mengaku tidak bisa melakukan itu."Ga bisa (istirahat), jujur gatau kenapa.. cuma tadi kok ga disuruh nangis, kok tiba-tiba nangis sampe shacking tangan dingin badan.. Hmm apa sudah mulai gila?" ujar Amanda.