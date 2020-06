Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor Kim Soo Hyun memberi penampilan baru dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Memerankan Moon Kang Tae, Kim Soo Hyun angkat bicara tentang karakternya."Moon Kang Tae adalah karakter yang patah hati, seperti orang pada umumnya dia kuat dan lihai di hadapan orang lain, tetapi menjadi lemah dan rapuh ketika sendiri," ungkapnya, dilansir dari Soompi.Aktor berusia 32 tahun itu mengatakan, Moon Kang Tae mungkin tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia lelah dengan beban yang dipikulnya. "Saya rasa ada sosok (seperti) Moon Kang Tae di luar sana," katanya.Moon Kang Tae bekerja di komunitas kesehatan di bangsal psikiatrik. Selain bekerja, Kang Tae merawat saudara laki-lakinya, Moon Sang Tae (Oh Jung Se) yang mengidap autis.Kang Tae begitu tertutup, bahkan tak menunjukkan perasaan sesungguhnya kepada orang lain termasuk kepada Sang Tae. "Saya berharap banyak orang mengerti tentang aspek ini," ungkapnya.Sebagai lawan main Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji memerankan penulis buku anak bernama Go Moon Young. Dia dikenal sukses, tetapi pesimistis soal cinta. Dia disebut memiliki pribadi antisosial.It's Okay to Not Be Okay juga dikenal dengan judul Psycho But It's Okay. Drama ini mulai tayang di tvN 20 Juni 2020 dan dapat disaksikan berbagai negara melalui streaming Netflix.(ELG)