Fantastic Beasts 2 Raup Rp3,69 Triliun dari Akhir Pekan Pertama

Film sempalan kedua dari kisah Harry Potter, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, merajai box office dunia pada akhir pekan pembuka atau pertama tayang. Dari bioskop puluhan negara yang merilis film ini sejak pekan lalu, pendapatan kotornya telah mencapai USD253,2 juta atau sekitar Rp3,69 triliun.Menurut data comScore dan Box Office Mojo, seperempat capaian komersial ini didapat dari bioskop domestik AS-Kanada, yaitu USD62,2 juta selama tiga hari pertama tayang (16-18 November 2018).Pendapatan dari pasar internasional, termasuk Indonesia, tiga kali lebih besar dan telah mencapai USD191 juta selama tiga hingga lima hari tayang (14-18 November 2018).Capaian tersebut melampaui capaian film sebelumnya, Fantastic Beasts and Where To Find Them (2016), yang meraup USD219 juta dari seluruh dunia. Namun jika dibandingkan seluruh film dari semesta kisah Harry Potter ciptaan JK Rowling, kedua film Fantastic Beasts masih paling kecil.Dari segi skor film, Crimes of Grindelwald mendapat skor akumulasi lebih rendah dari film sebelumnya. Situs web Metacritic mencatat skor akumulasi dari kritikus mencapai 53 dan dari pengguna umum mencapai 6,2. Skor ini lebih kecil daripada skor film pertama, yang mencapai 66 untuk skor akumulasi dari kritikus dan 7,3 untuk skor akumulasi dari pengguna umum.Sementara itu, pendapatan kotor untuk Bohemian Rhapsody (20th Century Fox) mencapai USD384,33 juta atau Rp5,6 triliun selama hampir tiga pekan penayangan. Lalu selama hampir tujuh pekan tayang, Venom (Sony) meraup USD780,53 juta atau Rp11,39 triliun dan A Star Is Born (Warner Bros) meraup USD340,74 juta atau Rp4,97 triliun.(ASA)