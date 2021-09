Adaptasi Webtoon, Begini Bocoran Drakor Yumi Cells

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Drama Korea (drakor) Yumi's Cells tayang perdana pada Jumat, 17 September 2021. Yumi's Cells merupakan adaptasi dari webtoon populer yang memiliki judul serupa.Drama romantis ini dibintangi aktris Korea, Kim Go Eun, yang sebelumnya pernah tampil di Cheese in the Trap, Goblin, dan The King: Eternal Monarch.Sang aktris dipasangkan dengan Ahn Bo Hyun, yang identik sebagai villain drama Korea Itaewon Class. Selain itu, hadir pula aktor dan aktris popule seperti Choi Minho, Jinyoung GOT 7, dan Park Ji Hyun.Yumi's Cells menceritakan kisah seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi. Sudut pandang Yumi memperlihatkan banyak sel otak di kepalanya yang mengendalikan setiap pikiran, perasaan, dan tindakan.Drama ini akan menggunakan aksi langsung untuk menggambarkan pengalaman sehari-hari Yumi. Serta, animasi untuk menggambarkan sel-sel otak dalam kepalanya.Baca: Rayakan 13 Tahun Berkarier, IU Donasikan Rp10 Miliar untuk Orang Tak Mampu Drama ini juga menceritakan kisah sel cinta Yumi mengalami koma karena hubungan yang pernah gagal. Sehingga, sel-sel Yumi yang lain bekerja keras untuk membangunkan sel cinta.Demi menghidupkan kembali sel cinta, Yumi (Kim Go Eun) akan didekati oleh seorang pengembang game bernama Goo Woong (Ahn Bo Hyun). Episode pertama yang tayang kemarin mengisahkan karakter Yumi yang merasa jatuh cinta dengan junior di kantornya, Woon Gi (Minho).Woon Gi selalu bersikap baik dan manis dengan Yumi. Namun, ternyata tidak sesuai harapan Yumi. Woon Gi terkenal baik ke semua wanita yang ada di kantor. Kenyataan ini membuat sel cinta Yumi menjadi putus asa.Tenggelam dalam keputusasaan, Yumi pun didekati oleh pria lain bernama Goo Woong. Goo Woong dengan jelas menyampaikan perasaanya kepada Yumi, bahwa dia menyukai segala sesuatu tentang Yumi.Kemunculan Goo Woong menggetarkan sel-sel di dalam kepala Yumi. Simak kisah lengkapnya di Yumi's Cells yang tayang setiap Jumat pukul 22.50 KST di tvN. Penonton Indonesia dapat menonton Yumi's Cells secara legal dengan subtitle Bahasa Indonesia di iQiyi, atau platform streaming online, Viki.