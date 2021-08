Yerin Eks GFriend Akan Debut Akting Lewat The Witch Shop: Reopen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan anggota GFriend, Yerin, akan berperan sebagai karakter utama dari serial drama web The Witch Shop: Reopen. Dia bakal beradu peran dengan anggota CIX, Yonghee.Dilansir dari Allkpop, The Witch Shop: Reopen adalah drama tentang penyihir kegelapan, Lee Hae Na dan seorang siswa SMA yang tidak memiliki mimpi, Ji Ho. Keduanya akan berjuang untuk menghidupkan kembali toko sihir.Tim produksi drama ini sebelumnya telah sukses menayangkan drama web Welcome, The Witch Shop pada 2019. Drama web ini telah ditonton sebanyak 10 juta kali secara daring. The Witch Shop: Reopen adalah sekuel dari drama tersebut.Yerin akan memainkan peran Lee Hae Na yang memiliki toko sihir dengan kemampuan spesial mengutuk manusia. Meski cantik dan berbakat, Hae Na tidak memiliki keterampilan dalam penjualan bisnis.Banyak yang penasaran bagaimana Yerin, yang memiliki citra cerah dan sehat akan memerankan Lee Hae Na yang 'gelap'. Sementara itu, Yonghee akan memainkan peran Ji Ho, seorang siswa sekolah menengah yang mampu melakukan apa saja begitu dia memikirkannya.Ia bekerja paruh waktu di toko sihir milik Hae Na dan justru berperan penting dalam kelangsungan bisnis tersebut. Melalui perannya, Yonghee diharapkan menunjukkan chemistry khusus di layar dengan idola seniornya Yerin.Baca: Lika-liku Snowdrop, Drakor yang Dibintangi Jisoo Blackpink Yerin, yang mengumumkan debut dramanya dengan The Witch Shop: Reopen, menyatakan senang sekaligus gugup karena ini pengalaman pertama dia berakting."Saya sangat senang dan bersemangat karena saya dapat menyapa penggemar saya dan menunjukkan kepada Anda sisi baru saya. Saya gugup karena ini adalah pertama kalinya saya. waktu menyapa Anda sebagai seorang aktris," ucap dia.Namun, ia berjanji akan bekerja keras dalam proyek ini. "Tetapi saya saat ini bekerja keras untuk menunjukkan kepada Anda kinerja yang baik. Tolong berikan saya banyak dukungan," kata Yerin.(SUR)