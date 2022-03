Diadaptasi dari Novel Laris, Film The Other Side Jamin Akan Berbeda dari Dilan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Setelah sukses di platform Wattpadd, novel The Other Side karya Alya Ranti diangkat ke film layar lebar dengan judul sama. Film The Other Side bakal menghadirkan Davina Karamoy, Bryan Andrew, dan Sandy Pradana sebagai pemeran utama.Alya Ranti mengaku senang ketika novelnya diadaptasi ke film oleh rumah produksi Lingkar Pictures. Alya bersyukur Girry Pratama sebagai produser dan sutradara ikut melibatkannya di film The Other Side."Saat itu The Other Side saya publikasi di Wattpadd. Dalam setahun dapat 13 juta, dan terbit ke novel best seller. Terus mas Girry hubungin, dan aku cek film Lingkar Pictures ini. Dan aku terlibat pas casting juga," kata Alya Ranti di Jakarta.Film The Other Side bercerita Alea seorang remaja 16 tahun yang memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke Bandung, karena ingin melupakan mantannya Reynand yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sama seperti novelnya, film The Other Side ikut mengangkat isu kesehatan mental."Ini tentang mental health, menghadapi masalah, bersikap ke orang lain. Related sama semua orang, baik remaja dan orangtua. Makanya pembacanya banyak kalangan orangtua dan remaja. Apa masalah remaja zaman sekarang dan dulu, karena berbeda masalahnya. Orangtua harus tahu parentingnya gimana karena permasalahan karakter berbeda," kata Alya Ranti.Girry Pratama, selaku sutradara memastikan bahwa cerita dalam film tidak sama persis dengan novel. Bahkan ia bisa menyebut, kemiripan antara film dan novel cuma 60 persen."Ceritanya 60 persen beda dari novel atas persetujuan Alya juga. Bedalah endingnya luar biasa dan enggak pernah dilakukan PH lain. Contoh saja ya misal Nathan dan Salma, Dilan dan Milea tahu ending-nya gimana. Nah Alea dan Revo ini enggak akan diketahui penonton. Kami membuat seperti dunia nyata aja sih, enggak dibuat-buat," jelas Girry.Selain Davina Karamoy, Bryan Andrew, dan Sandy Pradana, film The Other Side menghadirkan pemain lain seperti Pamela Bowie, Wulan Guritno, Marcelino Lefrandt hingga Syakir Daulay. Wulan Guritno mengaku senang bisa beradu akting dengan sejumlah artis muda."Senanglah kalau ada regenerasi. Aku bisa belajar dengan mereka, aku juga bagi ilmu. Di film enggak ada junior, kita semua sama," kata Wulan Guritno.Film The Other Side akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2022.