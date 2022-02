Patrick Stewart dan Ryan Reynolds Jawab Kabar Tampil di Doctor Strange 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Karakter-karakter yang diisukan akan muncul di film Marvel Cinematic Universe (MCU) selanjutnya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yakni Deadpool dan Professor X.Penggemar film Marvel berteori bahwa kedua karakter tersebut akan muncul karena terdengar sekilas suara misterius yang mirip dengan Professor X dan di poster resmi Doctor Strange 2 juga terlihat seperti karakter yang mirip dengan Deadpool. Namun, kedua aktor yang memerankan kedua karakter Marvel tersebut, Patrick Stewart dan Ryan Reynolds membantah rumor yang menyebut mereka akan muncul di Doctor Strange 2.Dikutip dari Variety, Reynolds yang sedang hadir di London West Hollywood dalam penayangan film Netflix terbarunya, The Adam Project, bilang kalau dirinya tidak tampil di Doctor Strange 2."Aku tidak seharusnya berbicara tentang itu, tapi aku tidak ada di film. Aku mungkin jadi narator yang tak bisa diandalkan, meskipun begitu, aku berjanji aku tidak ada di film." jelasnya.Sementara itu, dalam wawancara bersama Comic Book, Patrick Stewart berkata bahwa mungkin ada aktor lain yang menirukan suaranya."Kau tahu, orang-orang sudah mengimitasi suaraku semenjak diriku naik ke panggung 60 tahun yang lalu, jadi aku tidak bertanggung jawab tentang itu." ujar bintang Star Trek: Picard itu.Patrick Stewart mengungkapkan kalau film Logan menjadi akhir yang sempurna bagi karakter Professor X alias Charles Xavier."Ini masalahnya, kalau kita tak membuat Logan maka mungkin aku akan kembali menjadi Charles Xavier, tapi Logan mengubah itu semua." katanya.Sebelumnya, aktor Andrew Garfield juga beberapa kali membantah dirinya muncul di Spider-Man: No Way Home, padahal kenyataannya Garfield bersama dengan Tobey Maguire hadir di film bersama dengan Tom Holland. Setelah perilisan film, Garfield mengaku bahwa dirinya kesusahan untuk berbohong selama berbulan-bulan.