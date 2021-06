Song Joong Ki dan Shin Hyun Bakal Main Drama Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Aktor Song Joong Ki telah sukses memerankan karakter utama dalam drama Vincenzo. Kali ini, dia dikabarkan bakal main dalam drama Korea terbaru bersama aktris Shin Hyun."Shin Hyun Been telah dicasting untuk peran utama dalam drama JTBC baru berjudul Chaebol Family's Youngest Son," tutur perwakilan industri, dilansir dari Soompi."Dia telah menerima tawaran casting untuk drama Chaebol Family’s Youngest Son dan saat ini sedang meninjau tawaran itu," ujar agensi Shin Hyun Been, Yooborn Company, dalam menanggai laporan tersebut.Drama terbaru itu diadaptasi dari novel web hits dengan judul yang sama. Ceritanya, mengisahkan seseorang yang terbunuh setelah dijebak karena penggelapan oleh keluarga chaebol yang setia kepadanya selama lebih dari 10 tahun.Kemudian, ia terlahir kembali sebagai putra bungsu dari keluarga chaebol. Ia pun berencana membalas dendam saat dia bekerja untuk mengambil alih semuanya secara bertahap.Sementara itu, aktor Song Joong Ki sedang dalam pembicaraan untuk memerankan pemeran utama pria bernama Jin Do Joon. Awal pekan ini, terungkap bahwa Lee Sung Min juga sedang mempertimbangkan peran dalam drama tersebut.Shin Hyun Been telah ditawari peran sebagai jaksa Seo Min Young yang bekerja di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Dia adalah seseorang yang rela menghindari atau melanggar hukum agar keadilan dapat ditegakkan.Uniknya, Seo Min Young dan Jin Do Joon akan terlibat dalam dua hubungan yang berbeda. Dalam hal ini, antara cinta dan kebencian.Shin Hyun Been sebelumnya menarik perhatian penonton dari aktingnya dalam film yang dimainkannya. Di antaranya, Confidential Assignment, Seven Years of Night, Sunset in My Hometown, dan Beasts Clawing at Straws.Dia juga menerima banyak cinta setelah memerankan karakter Jang Gyeo Ul dalam drama Hospital Playlist. Kini, dia juga sedang bersiap untuk Hospital Playlist season 2, yang tayang perdana pada 17 Juni 2021. Selain itu, juga syuting untuk drama baru bersama Go Hyun Jung.Sementara itu, drama Chaebol Family’s Youngest Son ditulis oleh Kim Tae Hee, penulis Sungkyunkwan Scandal. Dram ini disutradarai oleh Jung Dae Yoon, sutradara She Was Pretty dan W. Syuting drama terbaru ini dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun 2021.(ELG)