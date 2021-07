Rayakan Ulang Tahun ke-5, Blackpink Bakal Rilis Film Agustus 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Blackpink menandai lima tahun usia album debut mereka dengan merilis film berjudul Blackpink The Movie. Film teatrikal ini akan dirilis pada Agustus 2021, di lebih dari 100 negara.Secara garis besar, film ini terdiri dari fragmen-fragmen yang mengisahkan setiap anggota Blackpink, dan perjalanan mereka. Fragmen "The Room of Memories" dalam film ini mengisahkan kenangan lima tahun sejak debut Blackpink, kemudian fragmen "Beauty" yang menceritakan empat karakter berbeda personel Blackpink, "Exclusive Interviews" yang berisi pesan untuk para penggemar. Kemudian dalam film ini juga terdapat kompilasi penampilan mereka dalam konser "The Show" dan "In Your Area".Film ini dikemas untuk dapat tayang di berbagai bioskop, termasuk dengan teknologi "Layar 4DX", "ScreenX", dan "4DX".Ini bukanlah kali pertama Blackpink merilis film. Pada 2020 lalu, mereka merilis film dokumenter berjudul Blackpink: Light Up the Sky.(ASA)