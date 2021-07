Son Ye Jin Bakal Main Drama Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Son Ye Jin dipastikan akan memainkan proyek terbaru berupa drama. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi Son Ye Jin, MSTeam Entertainment."Son Ye Jin telah memutuskan drama JTBC mendatang, 39, sebagai proyek berikutnya (yang diambil)," ungkap mereka, dilansir dari Soompi."Ini akan menjadi comeback pertamanya ke JTBC dalam tiga tahun terakhir, setelah drama Pretty Noona Who Buys Me Food," tambah mereka.Drama Korea 39 akan ditayangkan selama 12 episode. Drama ini menceritakan tentang kisah romansa dan kehidupan sehari-hari dari tiga teman yang berada di ambang usia 40 tahun.Pada drama itu, Son Ye Jin akan memainkan peran karakter Cha Mi Jo. Ia adalah wanita yang tumbuh di lingkungan kaya dengan terpenuhinya semua hal yang dia inginkan. Ia juga menjadi kepala dokter kulit di sebuah klinik di Gangnam.Sejumlah pemain sedang dalam pembicaraan untuk memerankan drama ini. Mereka ialah Jeon Mi Do, Ahn So Hee, Yeon Woo Jin, dan Lee Moo Saeng.Setelah masa casting selesai, syuting untuk drama ini akan dimulai pada bulan Agustus. Drama ini disutradarai oleh Kim Sang Ho (sutradara Run On) dan ditulis oleh Yoo Young Ah (penulis Encounter dan Kim Ji Young: Born In 1982).Di sisi lain, Son Ye Jin sukses memainkan sejumlah drama, termasuk Crash Landing On You. Ia beradu akting dengan aktor Hyun Bin, hingga hubungan mereka berlanjut di dunia nyata.(ELG)