Gal Gadot Pastikan Bakal Ada Film Wonder Woman 3

Gal Gadot telah mengonfirmasi bahwa film ketiga Wonder Woman sedang direncanakan. Dalam wawancara dengan ComicBook.com, Gadot berbicara tentang cintanya terhadap waralaba tersebut dan mengungkapkan bahwa film selanjutnya sedang dibahas."Ini begitu dekat dan istimewa bagi hatiku. Dari apa yang saya dengar dari James Gunn dan Peter, kami akan mengembangkan Wonder Woman 3 bersama-sama," kata Gal Gadot.Gadot pertama kali mengambil peran Diana Prince dalam film DC tahun 2016 di Batman v Superman: Dawn of Justice. Aktris tersebut kemudian memimpin cerita mandiri dalam film tahun 2017, Wonder Woman dan Wonder Woman 1984 pada tahun 2020.Karakter Gadot juga muncul dalam proyek-proyek DC seperti Justice League dan Shazam! Fury of the Gods. Kabar kemitraan Gadot dengan James Gunn dan Peter Safran muncul setelah mereka diumumkan sebagai pimpinan baru DC Studios yang juga sebagai bagian dari perombakan besar produksi DC Universe.Film-film Wonder Woman sebelumnya disutradarai oleh Patty Jenkins, yang dilaporkan sedang bekerja dengan Gadot untuk film ketiga sebelum perubahan kepemimpinan DC Studios.